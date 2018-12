Beteiligungsverfahren : Windenergie-Pläne in der Anhörung

von Joachim Möller

27. Dezember 2018, 14:58 Uhr

Ende Juni 2017 endete das erste Beteiligungsverfahren zu den Planentwürfen für neue Raumordnungspläne zum Thema Windenergie. Rund 6500 Stellungnahmen gingen damals beim Land Schleswig-Holstein ein. Die Landesplanungsbehörde wertete sie aus und zog sie in die Erstellung eines zweiten Planentwurfs ein. Parallel dazu wurde der Kriterienkatalog zur Auswahl der Vorranggebiete überarbeitet. Am 21. August 2018 hat die Landesregierung den zweiten Entwurf beschlossen und anschließend eine weitere öffentliche Anhörung gestartet. Das Verfahren endet am 3. Januar 2019. Im Rahmen des förmlichen Beteiligungsverfahrens werden die Städte und Gemeinden, die Kreise und die weiteren Träger der öffentlichen Belange sowie die Bürger beteiligt. Eine Präsentation des Kreises dazu steht unter folgender Adresse bereit: www.steinburg.de/startseite/presse-aktuelles/meldungen