Kommunalpolitik in Wilster : Wilsters Jung-Parlamentarier planen Blumenwiese

Im Wendebereich der Bahnhofsstraße in Wilster stellt die Stadt zwei Beete für Wildblumenwiesen zur Verfügung.

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 18:34 Uhr

Wilster | Das jüngste Treffen des Kinder- und Jugendparlamets Wilster (KiJuPa) fand im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde statt. Mit einem Überblick über die aktuellen Themen aus der Wilsteraner Kommunalpolitik informierte die Vorsitzende Maren Hayenga die Jugendlichen.



Intelligente Ampel und Schulneubau





Damit befasst sich die Selbstverwaltung derzeit vorrangig in der Stadt: Die Errichtung der intelligenten Ampel in der Rathausstraße sei in vollem Gange und soll bis zum Frühjahr abgeschlossen sein. Die Sanierung des Sportplatzes Büttel sowie die Spurbahn zwischen der Etatsrätin-Doos-Straße und dem DFB-Fußballplatz soll in diesem Jahr durchgeführt werden. Für den Neu- oder Umbau der Wolfgang-Ratke-Schule und des Feuerwehrgerätehauses fallen die Entscheidungen in diesem beziehungsweise nächstem Jahr. Sozialausschussvorsitzende Natascha Böhnisch lud die Jugendlichen ein, bei der kommenden Sozialausschusssitzung am 12. Februar teilzunehmen.

Über die laufenden Projekte im Kinder- und Jugendparlament setzte Co-Vorsitzender Fynn Beimgraben die Anwesenden in Kenntnis. Die Planung einer Wildblumenwiese sei in vollem Gange. Die Stadt Wilster hat dafür zwei Beete im Wendebereich der Bahnhofstraße zur Verfügung gestellt. Für einen Filmabend für Jugendliche sei er in Kontakt mit dem Kulturhaus, das dafür seine Räume anbieten würde. Ein Filmnachmittag für Senioren könnte dann vielleicht auch angestrebt werden.

Am 25. März findet wieder ein Zeitzeugenprojekt an der Gemeinschaftsschule statt. Jochen Meiforth vom Seniorenbeirat erklärte, dass bereits sechs Zeitzeugen zugesagt hätten, um den Schülern an diesem Vormittag über ihre Kriegs- und Nachkriegserlebnisse zu berichten. Timo Milewski von der Kirchengemeinde wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass am 4. April um 19 Uhr die Auschwitzüberlebende Ester Bejarano ihre bewegende Geschichte in der St. Bartholomäus-Kirche erzählen wird, wozu er alle Anwesenden herzlich einlud.

Der Theologe berichtete auch über die Jugendarbeit in der Kirchengemeinde. „Ohne meine Teamer könnte ich vieles nicht schaffen“, erklärte er. Teamer sind junge Menschen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren, die sich gerne engagieren. Aufgeteilt in drei Altersklassen treffen sich die über 30 Jugendlichen regelmäßig und unterstützen die Jugendarbeit der Kirche, indem sie die Treffen der Freitagskinder organisieren, die Konfirmandengruppen unterstützen und die Wochenendfreizeiten begleiten. „Wir sind ein großer Freundeskreis mit einer tollen Gemeinschaft“, betonte Fynn Beimgraben als Teil dieses Teams. Für Timo Milewski ist das Gemeinschaftsgefühl sehr wichtig. „Wir sind kein elitärer Kreis von ständig betenden Christen“, betonte er. „Hier ist jeder willkommen.“ Zudem wies er darauf hin, dass die Räume der Kirchengemeinde auch für Veranstaltungen genutzt werden könnten.

Am 21. März findet die Müllsammelaktion der Stadt Wilster statt. Treffen ist um 10 Uhr an der Wilsteraner Feuerwache.

Die nächste Sitzung des Wilsteraner Kinder- und Jugendparlaments ist auf den 26. März um 18.30 Uhr terminiert. Dann wird wieder im Spiegelsaal des Neuen Rathauses getagt.