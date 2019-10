First Responder gesucht : Wilsters Feuerwehr braucht mehr Ersthelfer

Wilsters Feuerwehr-Chef Ralf Theede setzt auf Spenden für die Ausbildung weiterer First Responder.

11. Oktober 2019, 13:42 Uhr

Wilster | Im Notfall geht es um Sekunden und damit um Menschenleben. Die First Responder, speziell ausgebildete Teams der Feuerwehren, leisten allererste Hilfe, bis Rettungssanitäter oder Notärzte eintreffen. Doch deren Ausbildung kostet Geld. Die Wilsteraner Feuerwehr hofft daher jetzt auf Spenden.

Hintergrund: Achteinhalb Minuten dauert es in Deutschland durchschnittlich, bis ein Rettungswagen eintrifft. In Schleswig-Holstein liegt die durchschnittliche Eintreffzeit bei zwölf Minuten. Das ist im internationalen Vergleich ein guter Wert. Noch schneller zu werden, erscheint mit der Infrastruktur der Rettungswachen und Leitstellen unrealistisch. Schnellere, zumindest allererste Hilfe versprechen die First Responder.

In den ehrenamtlichen Feuerwehren gibt es seit Jahren solche Gruppen, die anfangs mit dem Ziel der schnellen Hilfe am Unfallort ausgebildet wurden. Das Aufgabenfeld der Feuerwehr hat sich jedoch im Laufe der Jahre erweitert. Bei der Wilsteraner Wehr gibt es bereits seit 2003 eine First-Responder-Gruppe unter der organisatorischen Leitung von Sabine Maaß. Für die Ausbildung zeichnet Joris Thießen verantwortlich.

„In diesem Jahr mussten wir bereits zu zehn Reanimationen ausrücken“, betont Maaß die Bedeutung dieser Ersthelfer. Deren Einsätze stellen die ehrenamtlichen Feuerwehrleute vor große Herausforderungen und müssen im Nachgang vor allem mental verarbeitet werden. „Wir haben das Glück, dass viele unserer First Responder auch hauptberuflich in der Rettungshilfe arbeiten und über eine große Erfahrung verfügen“, sagt Maaß.

Auf Grund der steigenden Einsatzzahlen für die First Responder ist es Wehrführer Ralf Theede ein wichtiges Anliegen, weitere sechs Ersthelfer aus den Reihen der Wilsteraner Wehr auszubilden.

Doch die Ausbildung sechs weiterer First Responder stellt für die Wehr ein finanzielles Problem dar, denn die Lehrgangskosten liegen im vierstelligen Bereich. Außerdem benötigt die Wehr dringend eine Defibrillator-Puppe, um die lebensbedrohlichen Einsätze so realistisch wie möglich zu üben. Theede würde sich in diesem Zusammenhang sehr über Spenden von Privat- und Geschäftsleuten freuen. Der Wehrführer ist zuversichtlich, dass das klappt. Nicht jeder könne aktiv in der Feuerwehr mitmachen, könnte sich auf diesem Wege mit einer Einzelspende oder auch als förderndes Mitglied für die Feuerwehr einsetzen. Für Fragen steht Wehrführer Ralf Theede als Ansprechpartner zur Verfügung.





>Kontakt: Ralf Theede,

0179 2103659.

Infos: www.feuerwehr-wilster.de