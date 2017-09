Bauprojekt in Wilster : Wilstermarsch-Stadion nimmt Gestalt an

vergrößern 1 von 1 Foto: Schwarck 1 von 1

„Wir liegen im Zeit- und Kostenrahmen!“ Der Leiter des Technischen Bauamtes im Amt Wilstermarsch, Roman Stöckmann, ist zuversichtlich, „dass wir auf jeden Fall noch in diesem Jahr fertig werden mit der Gesamtmaßnahme“. Die Kosten liegen bei 1,6 Millionen Euro. Von der Außenterrasse des Hallenbades aus entstand das Foto, das den aktuellen Bauzustand abbildet. Für die künftige Kunststofflaufbahn wird zurzeit der Schotter für den Untergrund ausgebreitet. Der Naturschotter für den Kunstrasen auf dem Spielfeld ist bereits eingeebnet und festgewalzt. „In zwei Wochen werden wir mit dem Aufbringen der Kunststoffbeläge beginnen“, kündigte Roman Stöckmann an. Bereits Ende dieses Monats sollen der Kunstrasen und der rote Kunststoffbelag für die 400-Meter-Laufbahn aufgebracht werden. Ein weiteres Arbeitsfeld wird im September der Bau der neuen Zuschauertribüne sowie des Ballfangzaunes. Neu gestaltet werden auch die Bereiche vor dem Hallenbad sowie das Beachvolleyballfeld und die Zuwegung zur Bahn-Fußgängerbrücke als Überweg zum jenseits gelegenen Sportplatz Büttel. „Im Dezember soll alles fertig sein“, so Roman Stöckmann.