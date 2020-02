Auf Werbetour in Hamburg : Wilstermarsch präsentiert sich auf Reisemesse

Die Wilstermarsch war auf der Messe „Reisen Hamburg“ vertreten – und stellte dort unter anderem die Aktion „binn‘ mittendrin“ vor.

Avatar_shz von shz.de

11. Februar 2020, 12:16 Uhr

Hamburg/Wilster | Auf der Messe „Reisen Hamburg/oohh – Freizeitwelten“ präsentierten sich 770 Aussteller aus 37 Ländern, darunter auch das Holsteiner Elbe- und Auenland, zu dem die Region Kreis Steinburg und damit auch die Wilstermarsch gehört. Am Messestand informierte unter anderem Ute Lange aus Beidenfleth über die Angebote in der Region. Sie wies in Hamburg auf die neue Aktion „binn‘ mittendrin“ vom Holstein Tourismus hin. „Es gibt eine starke Nachfrage an Tagestouren“, erklärte Lange.

Landschaftsführerin bietet mit der VHS Wander- und Radtouren an

Die zertifizierte Landschaftsführerin bietet gemeinsam mit der Volkshochschule Wilster geführte Wanderungen und Fahrradtouren an, für die Termine im Internet unter www.vhs-wilster.de zu finden sind.