Lockerungen in der Corona-Krise : Wilstermarsch: Gottesdienste starten am Pfingstwochenende

St. Margarethen bildet eine Ausnahme, dort öffnet die Kirche bereits am Sonntag.

von Ilke Rosenburg

08. Mai 2020, 17:36 Uhr

Wilstermarsch | Die Kirchengemeinden in der Region Wilstermarsch sind sich einig: Die Gottesdienste sollen in Wilster, Beidenfleth, Wewelsfleth, Brokdorf sowie Hohenaspe, Heiligenstedten und Krummendiek-Mehlbek nach der langen Krisenzeit erstmals wieder Pfingsten in den Kirchen stattfinden.

Ausnahme ist St. Margarethen, dort hat sich der Kirchengemeinderat um Pastor Eckart Grulke dafür entschieden, schon am morgigen Sonntag um 10 Uhr, bei Bedarf auch um 11 Uhr, für den Gottesdienst die Türen zu öffnen.

Die Entscheidung der anderen, am Pfingswochenende (31. Mai/1. Juni) gemeinschaftliche Gottesdienste in den Kirchen zu feiern kommt nicht von ungefähr.

ZITAT: Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Jens Siebmann, pastor für Beidenfleth und Wewelsfleth

Er erläutert e im Pressegespräch gemeinsam mit dem Wilsteraner Theologen Timo Milewski die Beweggründe. Nach einer Zeit, in der sich die Menschen quasi zu Hause „vergraben“ haben und der nun die Öffnung folge, bilde das Fest einen schönen Anfang. Und: „Wir hoffen, dass sich die Regeln bis dahin noch mehr lockern.“

Einengende Regularien

Sicher sei es so, dass die Leute auf die Gottesdienste warten. Aber sicher nicht auf solche, wie dies zurzeit noch durch die Nordkirche vorgegeben werde. Davon sind Siebmann und Milewski überzeugt.

Die Zahlenbegrenzung sei das Problem. Die richte sich nach einer vorgegebenen Quadratmeterzahl pro Gottesdienstbesucher.

Dem müsse 12 Quadratmeter Raum gegeben werden. Das bedeute beispielsweise für die Kirche in Wewelsfleth, dort dürften sich zum Gottesdienst inklusive Pastor, Küster und Kantor 15 Personen aufhalten. In der Wilsteraner St.-Bartholomäus-Kirche wären es insgesamt 40 Personen.

Hygienekonzept aufgestellt

Der Musterentwurf zu derzeitigen Gottesdiensten sei sechs Seiten lang. Außerdem wurde für jede Kirche ein Hygienekonzept erarbeitet. Momentan gelte neben Mundschutz und Desinfizieren der Hände, dass zugewiesene Plätze eingenommen werden müssen, kein Abendmahl ausgeteilt werden dürfe, keine Gesangbücher ausgegeben würden und auch nicht gesungen werde.

Jeder Besucher muss sich in eine Liste eintragen. Für das Betreten und Verlassen der Kirche müsse es einen Ein- und einen Ausgang geben, um Begegnungen auf engem Raum zu vermeiden.

Beschränkungen auch in der Kapelle

Timo Milewski weist zudem darauf hin, dass die Personenbeschränkung nach Quadratmeterzahl auch in der Wilsteraner Friedhofskapelle gilt. Dort können bis zu acht Personen an einer Trauerfeier teilnehmen.

Darum empfiehlt er, Trauerfeiern nach draußen auf den Friedhof zu verlegen, die auch dort einen würdevollen, emotionalen Rahmen erhielten.

Open-Air an Himmelfahrt

Etwas Besonderes haben sich alle Beteiligten für den Himmelfahrtstag, 21. Mai, ausgedacht: ein Gruß aus Kasenort, wo sonst der gemeinsame Open-Air-Gottesdienst stattfindet. Den kann jeder per You-Tube-Video erleben. Die Pastoren der Region tragen zur Gestaltung des 20-minütigen Videos, das vorher aufgezeichnet wird, bei. Für Musik sorgen Thorge und Nina Schöne.