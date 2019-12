Wilsteraner Grundschüler stimmen sich auf Adventszeit ein

Avatar_shz von shz.de

01. Dezember 2019, 16:52 Uhr

Wilster | Jedes Jahr findet am letzten Freitag vor dem ersten Advent der Basteltag an der Wolfgang-Ratke-Schule statt. In allen Klassen wird geschnitten, gemalt und geklebt, weihnachtliche Klänge hallen durch das Gebäude und die Schule wird für die Adventszeit geschmückt. Auf die Erst- und Zweitklässler wartet zudem ein Besuch beim Holzwurmtheater. Mit ihren Puppen gastieren Jens Heidtmann und Petra Erlemann jedes Jahr an der Grundschule und begeistern die Kinder mit ihren Geschichten.

Diesmal hatten sie das Stück „Jacob, Frieda und die schwimmende Insel“ im Gepäck. Igel Jacob lebt auf einer wunderschönen Insel und hat eigentlich alles, was er zu seinem Glück braucht. Nur eins fehlt: andere Igel. Denn Jacob ist ganz allein. Gelegentlich kommt die Möwe „Kuddel“ zu Besuch. Kuddel versucht schon seit langer Zeit, Jacob das Fliegen beizubringen, damit er endlich mal „hinter den Horizont“ schauen kann. Aber Jacob ist noch sehr ängstlich. Eines Tages steuert Frieda ihr Floß auf die Insel. Frieda ist eine verrückte Igeldame, die das Leben auf der beschaulichen Insel ordentlich durcheinanderwürfelt.

Für viele Lacher sorgte die lustige Geschichte. Wieder einmal hatte es Jens Heidtmann geschafft, die Jungen und Mädchen in seinen Bann zu ziehen und mit seiner ruhigen Art, dem trockenen Humor und kleinen Details für großen Spaß zu sorgen. Nach einem großen Applaus gab es als Zugabe das Möwenlied, das schnell von den Schülern mitgesungen wurde.