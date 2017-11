Ausstellung : Wilster, Westpreußen und zurück

vergrößern 1 von 2 Foto: Johnigk 1 von 2

erstellt am 16.Nov.2017

Die Parallelen zur aktuellen Flüchtlingsdiskussion sind offensichtlich: Krieg, Gewaltherrschaft, Vertreibung, Lager und immer wieder auf der Flucht sein. All das hat Hubert Johnigk erlebt. Der heute 80-Jährige ist in Wilster geboren, lebt aber seit langem in Berlin. Seine Tochter Antje hat sich auf Spurensuche begeben und die Stationen einer Flucht in den Jahren 1944 bis 1946 fotografisch nachgezeichnet. Die Bilder werden im Rahmen einer Ausstellung gezeigt, die am Sonnabend, 18. November, um 10.30 Uhr im Neuen Rathaus in Wilster eröffnet wird.

„Flucht ist auch ein Teil vieler deutscher Familien“, erinnert Antje Johnigk, die als Kostümbildnerin in Berlin arbeitet, an die Nachkriegsjahre, die auch vielen Orten in der Wilstermarsch eine regelrechte Bevölkerungsexplosion bescherten. Dabei war der Lebensweg ihres Vaters so zunächst gar nicht vorgezeichnet. 1936 geboren verbrachte er seine Kindheit in Wilster am Rumflether Deich. In den letzten Kriegsjahren führten ihn berufliche Veränderungen der Eltern dann nach Berlin – wegen der dort fast alltäglichen Bombardierungen aber nur für kurze Zeit. „Er ist dann so zu sagen zur Großmutter aufs Land geflüchtet“, berichtet Tochter Antje von den ausführlichen Erzählungen des Vaters. Bei der Großmutter im vermeintlich sicheren Westpreußen sollte der kleine Hubert gut aufgehoben sein. Kinderlandverschickung nannte man das damals – bis Hubert Johnigk und seine Familie sich mitten in der immer näher gerückten Front befanden. „Er hat mir erzählt, wie man überall Bäume gesprengt hat, um damit Absperrungen zu bauen. Ich bin dort gewesen: Man findet dort tatsächlich keinen richtig alten Baum“, beschreibt Antje Johnigk die Ergebnisse ihrer Spurensuche. Sie hat mit der Kamera festgehalten, was heute dort zu sehen ist: eine Brachfläche. „Wo nur zwei kleine Blümchen an der Stelle wachsen, wo früher der Gemüsegarten gewesen ist.“

Die Vertreibung führte den Jungen zurück nach Berlin, in den Ostteil der Stadt. Wenig später dann die Flucht in den Westen. Das Grenzdurchgangslager Friedland war erste Station. Die niedersächsische Einrichtung ist bis heute Anlaufstelle für Menschen in Not. Nach dem zweiten Weltkrieg waren dort Kriegsgefangene untergebracht, später Vertriebene, dann Übersiedler aus der DDR, schließlich Spätaussiedler und bis heute Flüchtlinge aus Krisengebieten. Von Friedland aus trat Hubert Johnigk im amerikanischen Lastwagen dann die Reise in die alte Heimat zur Oma in der Hans-Prox-Straße an, wo sich der Kreis einer zweijährigen Odyssee schließt.

Auf ihrer Spurensuche hat Antje Johnigk alle Stationen aufgesucht. In ihren Bildern zeigt sie sie so, wie sie sich heute darstellen. „Es ist wichtig, dass man darüber nachdenkt, wo man selber herkommt“, findet sie. Und gerade angesichts der anhaltenden Flüchtlingsdiskussion will sie daran erinnern, dass Millionen von deutschen Familien ein ähnliches Schicksal erlebten. „Mein Vater hat mir auch erzählt, wie Flüchtlinge damals nicht willkommen waren. Auch damals gab es Ängste und Vorurteile“, sagt sie. „Spiel nicht mit den Flüchtlingskindern“ – eine Aussage, die weit verbreitet gewesen sei. „Es ist wichtig, dass wir aus unserer Geschichte lernen. Und es ist wichtig zu helfen und zu unterstützen“, schließt sie. Mit ihrer Ausstellung will sie einen kleinen Beitrag zur positiven Umsetzung einer Erinnerungskultur leisten.