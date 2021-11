Fussball-Kreisliga Süd-West : Wilster und Glückstadt mit souveränen Siegen

Die Alemannia überrollt Brokstedt mit 6:0, Fortuna gewinnt 4:0 in Bad Bramstedt.

31. Oktober 2021, 19:18 Uhr

Itzehoe | Mit klaren Siegen haben in der Fußball-Kreisliga Süd-West die beiden Spitzenteams Alemannia Wilster (6:0 gegen TSV Brokstedt) und Fortuna Glückstadt (4:0 bei der Bramstedter TS) zum Rückrundenauftakt die ersten beiden Tabellenplätze untermauert. Rang drei holte sich der TSV Lägerdorf II (4:1 bei der Kaltenkirchener TS II) zurück. Rot-Weiß Kiebitzreihe patzte überraschend mit 1:2 gegen Blau-Rot Holstein.



Kaltenkirchener TS II – TSV Lägerdorf II 1:4 (0:0)

Zwei grundverschiedene Halbzeiten prägte das Abendspiel am Freitag. Aufgrund einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang kamen die Steinburger noch zu einem deutlichen Sieg. In den ersten 45 Minuten sah es für die Lägerdorfer noch nicht nach einem Sieg aus. Der Gastgeber war mit seinem Kombinationsspiel auf Kunstrasen die klar bessere Mannschaft. Es blieb jedoch zunächst beim 0:0. Im zweiten Spielabschnitt war es dann umgekehrt. Die Dittmann-Elf jetzt richtig „gallig“ und mit einem Blitzstart durch Piet Otte (46.) zum 0:1. Danach ging es Schlag auf Schlag: Andreas Bergmann (48.) glich aus, doch im Gegenzug gab es nach Foul an Piet Otte Elfmeter für die Lägerdorfer. Dennis Mälk (49.) verwandelte zum 1:2 und legte sechs Minuten später auch das 1:3 nach. Spätestens mit dem 1:4 (Philipp Blunk, 65.) war der Dreier für die Lägerdorfer unter Dach und Fach. „Aufgrund der zweiten Halbzeit verdient, aber um ein, zwei Tore zu hoch“, resümierte TSV-Trainer Mirco Dittmann.

Tore: 0:1 Otte (46.), 1:1 Bergmann (48.), 1:2 Mälk (49./Foulelfmeter), 1:3 Mälk (55.), 1:4 Blunk (65.).



Rot-Weiß Kiebitzreihe – SG Blau-Rot Holstein 1:2 (0:1)

Mann des Tages in Kiebitzreihe war Gästekeeper Andre Koop, der die Kiebitzreiher schier zur Verzweiflung brachte „Das war fast schon überirdisch“, berichtete RWK-Trainer Patrick Bethke. Seine Mannschaft kam zunächst schwer in Gang und geriet durch einen zweifelhaften Foulelfmeter (Sören Flemmer, 26.) in Rückstand. Danach jedoch entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor mit etlichen Chancen für die Hausherren, von denen Jonas Wagner (64.) aber nur eine nutzte. Jesse Oppermann (70.) schoss die SG mit dem 1:2 zum Sieg, den Keeper Koop danach festhielt.

Tore: 0:1 Flemmer (26./Foulelfmeter), 1:1 Wagner (64.), 1:2 Oppermann (70.).



Bramstedter TS - Fortuna Glückstadt 0:4 (0:1)

Das klare Ergebnis täuscht etwas über den wahren Spielverlauf hinweg. Die Fortunen hatten mit der zunächst stark dagegen haltenden BTS vornehmlich im ersten Durchgang Probleme. Die Führung durch Tristan Lipinski (24.) war zur Pause glücklich. Erst im zweiten Durchgang setzte sich die bessere Fitness der Glückstädter durch, die mit dem 0:2 (60.) durch Burak Savran den „richtigen Dreh“ hinbekamen. Lennart Rosskamp (65.) mit einem an Christopher Schubert verwirkten Elfmeter und Schubert selbst (83.) mit einem Freistoß ins obere Tordreieck erhöhten auf 0:4.

Tore: 0:1 T. Lipinski (24.), 0:2 Savran (60.), 0:3 Rosskamp (65./Foulelfmeter), 0:4 Schubert (83.).



TS Schenefeld – Teutonia Alveslohe 6:2 (4:0)

Zwischen der TS und Schlusslicht Alveslohe war schon ein deutlicher Klassenunterschied erkennbar. Die Schenefelder setzten sich gegen einen harmlosen Gegner souverän durch. Sebastian Scholz (19., 38., 50.) mit drei Toren, Rune Haupthoff (17.), Yannick Wulf (43.) und David Wedel (50.) teilten sich ein halbes Dutzend Tore, ehe die Alvesloher durch Christian Brenner (58., 82.) noch zwei Gegentore erzielten.

Tore: 1:0 Haupthoff (17.), 2:0 Scholz (19.), 3:0 Scholz (38.), 4:0 Wulf (43.), 5:0 Wedel (49.), 6:0 Scholz (50.), 6:1 Brenner (58.), 6:2 Brenner (82.).



Alemannia Wilster – TSV Brokstedt 6:0 (4:0)

Wie schon im Hinspiel (6:2) hatten die Alemannen auch in Wilster die Brokstedter voll im Griff. Nino Lappanese (4.), Felix Schlüter (14./Foulelfmeter), Tim-Ole Appel (29.) und Kenney Beetz (41.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Kurios: Zwei Minuten vor seinem Elfmetertor scheiterte Schlüter mit einem Strafstoß noch an TSV-Keeper Valiani. Nach dem Wechsel waren die Brokstedter nur noch auf Schadensbegrenzung aus, konnten die weiteren Tore von Schlüter (60.) und Lappanese (88.) aber nicht verhindern.

Tore: 1:0 Lappanese (4.), 2:0 Schlüter (14./FE), 3:0 Appel (29.), 4:0 Beetz (41.), 5:0 Schlüter (60.), 6:0 Lappanese (88.).