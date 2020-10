Starke Rauchentwicklung : Wilster: Sicherungskasten bei Malerarbeiten in Brand geraten

Am Vormittag mussten die Wilsteraner Feuerwehrleute einen Brand i n einem Einfamilienhaus löschen.

von Ilke Rosenburg

20. Oktober 2020, 13:55 Uhr

Wilster | Feuerwehreinsatz am Dienstagvormittag gegen 9.20 Uhr in der Straße Im Winkel. Dort war bei Malerarbeiten der Sicherungskasten im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Eine starke Rauchentwicklung war die Folge.

Unter Atemschutz und mit Hilfe der Wärmebildkamera betraten Feuerwehrleute das Haus, rückten dem Brand mit CO2-Löscher zu Leibe.

Dadurch, so Einsatzleiter Wehrführer Ralf Theede, konnte der Brandschaden gering gehalten werden.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde und einer Nachkontrolle per Kamera konnten die 16 Feuerwehrleute, die in drei Fahrzeugen angerückt waren, wieder zur Feuerwache zurückkehren.

