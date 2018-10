Rumflether Mühle : Wilster: Rock in der Mühle

Der Mühlenverein in Wilster bietet einen Konzertabend von Rock bis Pop. Statt Eintritt wird um Spenden für die Rumflether Mühle gebeten.

von shz.de

22. Oktober 2018, 12:49 Uhr

Am kommenden Sonnabend wird es laut im Speicher der denkmalgeschützten Rumflether Mühle. Zum siebten Mal lädt der eigens für den Erhalt des historischen Gebäudes gegründete Verein zu einem eintrittsfreien Benefizkonzert ein.

Ab 20 Uhr kommen Musikliebhaber hier voll auf ihre Kosten. Den musikalischen Auftakt übernimmt das Duo Trashfarm. Bereits seit einigen Jahren stehen die beiden Elmshorner Vollblutmusiker Mick Schlüter (Gesang/ Gitarre) und Sven Urbatzka (Keyboard/ Gesang) gemeinsam auf den Bühnen dieser Welt. Den Auftritt im Speicher wollen sie nutzen, um dem Publikum Stücke aus ihrem aktuellen Album „Sad Songs For Juliette“ zu präsentieren. Ein Album, welches in langen, dunklen Februarnächten an der dänischen Küste – noch in klassischer Bandformation eingespielt wurde. Live wird sich Trashfarm an diesem Abend als Accoustic-Duo präsentieren, jedoch in Begleitung befreundeter Musiker.

Den zweiten Teil des Abends wird die Aurora Storehouse Company aus Hamburg bilden. „Die Band wird in dieser Form nur für Rock in der Mühle 2018 auftreten“, erklärt Detlev Martens. Der seit Jahren in Bönningstedt bei Hamburg lebende Schlagzeuger und Ur-Wilsteraner hat hier eine erfahrende Formation aus aktuellen Bandkollegen und befreundeten Musikern aus Hamburg und Umgebung um sich geschart und zusammengestellt.

Gemeinsam haben sie ein buntes, funkiges, bluesiges, popiges, rockiges und punkiges Programm zusammengestellt, bei dem für jeden Gast etwas dabei sein wird. Songs der Bands Mothers Finest, Michael Buble, Green Day, Joss Stone und Robert Palmer stehen ebenso auf der Setlist wie Lieder der Musikgruppen The Offspring, The Beatles, Amy Whinehouse, AC/DC oder Motörhead.

„Alle Musiker freuen sich schon drauf mit dem Wilsteraner Publikum im Speicher der Rumflether Mühle eine tolle Party zu feiern“, betont Martens.

Die Bands, die an diesme Abend auf Gagen verzichten, hoffen auf ein spendenwilliges Publikum. Sowohl die Spenden als auch der Reinerlös aus dem Getränkeverkauf gehen direkt an den Verein zur Erhaltung der Rumflether Mühle und werden benötigt um das vor über 146 Jahre als Galerie-Holländer errichtete Mühlengebäude in seiner Funktionsfähigkeit zu erhalten.