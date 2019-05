Musik unter dem Meeresspiegel : Wilster: Publikum im Kulturhaus auf Tuchfühlung mit den Künstlern

Eine positive Bilanz: Die Konzertreihe begeistert und lockt neue Gäste ins Kulturhaus.

von shz.de

30. Mai 2019, 13:24 Uhr

Wilster | Unbekanntes jenseits der Trampelpfade stand vier Wochenenden lang auf dem Programm. Und das Publikum ist voll mitgegangen. Mit dem Festival „Musik unter dem Meeresspiegel“ war im Wilsteraner Kulturhaus an neun Abenden der Saal gefüllt.

„Wir hatten bei jeder Veranstaltung 30 bis 50 Besucherinnen und Besucher“, berichtete Kulturhausleiter Anton Brade. Er zog mit Carmen Galba vom Vorstand des Trägervereins „Alte Schule – Bildung und Kultur Wilstermarsch“ eine positive Bilanz: Das Festival wurde vom Stammpublikum, von dem eine Kerngruppe fast alle Angebote wahrgenommen hat, begeistert mitgetragen.

Die verschiedenen musikalischen Richtungen zogen aber auch jedes Mal neue Gäste ins Haus, die den Kulturtreff erstmalig erkundeten, Carmen Galba.

„Wir wollten Anregungen geben und auch bekommen“, hebt Anton Brade hervor und verweist als Beispiel auf die Cajun-Musik von Colinda. „Die Sümpfe von Louisiana liegen wie unsere Marsch auch unter dem Meeresspiegel. Das passt doch gut.“ Da ergeben sich beim Nachsinnen über die Texte und Kontexte der Musik, die die Bands auch sehr anschaulich vermittelten, viele Parallelitäten und Denkanstöße.

Namen erarbeitet

Sein persönlicher Favorit war Popartkünstler Jim Avignon. Um Derartiges zu erleben, muss man sonst in die Metropolen und Szenen reisen, doch das Kulturhaus hat sich mittlerweile einen Namen erarbeitet, der exzeptionelle Darbietungen auch nach Wilster lockt. Avignon, der Erfahrung mit Publikum in Köln, Berlin oder New York mitbrachte, war wie viele andere der Musiker, die zum ersten Mal in Wilster waren, sichtlich erstaunt darüber, was ihn „auf dem Dorf“ erwartete. Am Schluss rief er spontan in die Menge: „Ich glaube, ich komme wieder.“

Besondere Atmosphäre

Die Unmittelbarkeit des Hauses, die Künstler und Zuhörer sehr nah zueinander bringt, schafft eine besondere Atmosphäre, die sich auch in den Einträgen im Besucherbuch spiegelt. So reagiert das Publikum meist unerwartet schnell, konzentriert und intensiv auf die Musizierenden, geht rhythmisch mit und tanzt auch gern, wenn der Takt dazu lockt. Es reagiert auch sehr offen auf alles Unbekannte und auf Menschen jeglicher Couleur. Inhaltlich vertrauen die Besucher auf Anton Brades „Mischung ohne Beliebigkeit“. Insofern denkt er derzeit mit dem Vereinsvorstand über eine Wiederholung im nächsten Frühjahr nach: „Wieder geballt Tanz und Musik mit verschiedenen Schwerpunkten.“

Bridge Markland kommt

Bis dahin gibt es zum Abschluss der aktuellen Veranstaltungssaison vor der Sommerpause am 14. und 15. Juni wieder eine Eine-Frau-Show mit Bridge Markland, die regelmäßig mit ihren Koffertheater-Stücken nach Wilster kommt. Dieses Mal führt sie Schillers Auflehnungsdrama „Die Räuber“ auf. Im Herbst wird es wieder ein besonderes Dinner geben, mit Programm im Rahmen des Festivals Krimi Nordica. Parallel laufen die Eigenproduktionen des Kulturhauses weiter, zu denen derzeit neue Ideen entwickelt werden.