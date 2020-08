Strom, Gas, Wasser : Wilster: Mehrwertsteuersenkung beschert Stadtwerke-Kunden Rückzahlungen

Die meisten Kunden der Stadtwerke Wilster können bis zu zwölf Monate von der Steuersenkung profitieren.

26. August 2020, 13:05 Uhr

Wilster | Gute Nachrichten für viele Stadtwerke-Kunden. Seit dem 1. Juli gilt in Deutschland ein veränderter Mehrwertsteuersatz. Als ein Teil des Corona-Konjunkturpakets hat die Bundesregierung vorerst für einen Zeitraum von sechs Monaten den Umsatzsteuer-Regelsatz von 19 auf 16 Prozent sowie den ermäßigten Umsatzsteuersatz von sieben auf fünf Prozent gesenkt.

Die meisten Kunden der Stadtwerke Wilster könnten jedoch bis zu zwölf Monate von der Steuersenkung profitieren, gab der Leiter der Stadtwerke Wilster, Michael Schjut am Dienstagabend in der Sitzung des Werkausschusses der Marschenstadt bekannt. „Es ist anscheinend zu einigen Missverständnissen gekommen. Wir werden die gesamte Jahresabrechnung mit dem verringerten Mehrwertsteuersatz berechnen“, so Schjut. „Für manche Kunden könnte dies eine nicht unbeachtliche Einsparung bedeuten“, meinte er.

Die meisten Kunden, die ihre Jahresabrechnung im zweiten Halbjahr erhalten, zahlen auf den gesamten Gas‐ und Stromverbrauch der vergangenen 12 Monate 16 Prozent Mehrwertsteuer und für Wasser fünf statt der üblicherweise sieben Prozent. Stromkunden, die beispielsweise den günstigen Stromtarif McWatt bei den Stadtwerken Wilster gebucht haben und rund 3000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr verbrauchen, sparen etwa 26,62 Euro ein. Bei einem Erdgasverbrauch von 25.000 kWh pro Jahr können im Tarif McGas rund 39,56 Euro, bei einem Wasserverbrauch von 100 Kubikmetern rund 3,11 Euro eingespart werden.

Am Ende des Jahres würden somit Dank der veränderten Mehrwertsteuer fast 70 Euro beim Kunden verbleiben.