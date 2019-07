Wohnungs-Genossenschaft zieht Bilanz : Wilster: Gewobau zurück in Erfolgsspur

Wohnungsbaugenossenschaft zieht positive Bilanz: Vermietungssituation seit 2014 fortlaufend verbessert.

04. Juli 2019, 16:22 Uhr

Wilster | Die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Wilster (Gewobau) mit 160 Mitgliedern blickt auf „ein weiteres gutes Jahr mit schwarzen Zahlen“ zurück – das vierte in Folge. „Wir haben offenbar dauerhaft in die Erfolgsspur zurückgefunden“, vermeldete Vorstandssprecher Fred-Uwe Lübbert auf der Mitgliederversammlung in der Colosseum-Veranda.

Neue Wohnungen geplant

Die Gewobau hat inzwischen konkrete Schritte unternommen, um weiteren Wohnraum zu schaffen. Dazu hat sie das bisherige, mehr als 6000 Quadratmeter große Gelände des Wasserverbands „Unteres Störgebiet“ an der Wilsterau erworben. Dort sollen nach Abbruch aller Verbandsgebäude vier bis fünf Einzelhäuser mit 19 bis 23 Wohnungen zwischen 70 und 100 Quadratmetern entstehen – alle mit offenem Blick auf das Gewässer. Eggert Sühl als Vorsitzender des Aufsichtsrats geht von einem Baubeginn im nächsten oder übernächsten Jahr aus.

Neu im Vorstand

Vor Eintritt in die Tagesordnung erinnerte Sühl an das langjährige Vorstandsmitglied Horst Gertz, das im Juli 2018 plötzlich verstorben war. „Er war mit Leib und Seele für die Genossenschaft tätig gewesen“, hob Sühl hervor. Gertz war von 1987 bis 2018 Vorstandsmitglied und hatte zuvor bereits mehrere Jahre dem Aufsichtsrat angehört. Für den Verstorbenen wurde Stefanie Junge in den Vorstand berufen.

Wir haben unsere Bautätigkeiten auch im vergangenen Jahr wieder nur auf Sanierungen und Reparaturen beschränkt. Fred-Uwe Lübbert, Vorstandssprecher

„Wir haben unsere Bautätigkeiten auch im vergangenen Jahr wieder nur auf Sanierungen und Reparaturen beschränkt“, stellte Lübbert fest. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf dem Einbau neuer Küchen. Ohne diese Komplettküchen wäre eine Neuvermietung nur noch eingeschränkt möglich gewesen. Insgesamt habe sich die Vermietungssituation seit 2014 fortlaufend verbessert „mit einem ganz erfreulich niedrigen Leerstand“. Besonders gefragt seien zurzeit Ein-Zimmer-Wohnungen.

Eigenkapital erhöht

Die Gewobau besitzt unverändert 17 Häuser mit 113 Wohnungen mit einer Wohn- und Nutzfläche von 6111 Quadratmetern, davon sind 34 Wohnungen mietpreisgebunden. Für die Erhaltung ihres Bestands hat die Genossenschaft im vergangenen Jahr 102.300 Euro aufgewendet. Das Eigenkapital hat sich 2018 auf über zwei Millionen Euro erhöht, die Bilanzsumme kletterte um 1,6 Prozent auf gut drei Millionen Euro. „Aufgrund der guten Eigenkapitalausstattung und des sehr guten Zustands unserer Wohnungen sehen wir mittelfristig keinerlei Risiken, die den Bestand des Unternehmens zu irgendeinem Zeitpunkt gefährden könnten“, schloss Vorstandssprecher Lübbert. Das hatte auch die Wirtschaftsprüfung durch den Genossenschaftsverband bestätigt.

Vorstand entlastet

Grünes Licht gaben die Mitglieder für die Verteilung des Reingewinns in Höhe von 95.119 Euro. Für Dividenden an die Mitglieder werden rund 2800 Euro ausgeschüttet. 10.000 Euro fließen in die gesetzliche und 80.000 Euro in die freie Rücklage. Der Rest wird auf die neue Jahresrechnung übertragen.

Nach Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat wurden auch die Wahlen einstimmig abgewickelt. Wiedergewählt wurden dabei die Aufsichtsratsmitglieder Hendrik Gertz und Thies Wilckens.