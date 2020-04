Beute steht noch nicht fest : Wilster: Dritter Einbruch in Fahrzeughalle am Steindamm

Zwischen Freitag und Sonnabend drangen Unbekannte in eine Halle ein.

28. April 2020, 12:02 Uhr

Wilster | Bereits zum dritten Mal ist es in der Nacht zum vergangenen Sonnabend zu einem Einbruch in eine Kraftfahrzeug- und Lagerhalle in Wilster gekommen. Das teilte Polizeisprecherin Merle Neufeld am Dienstag mit.

Die Tat hatte sich nach 23 Uhr am Freitag ereignet und wurde am Sonnabendmorgen entdeckt.

Die bislang Unbekannten öffneten gewaltsam ein Garagentor und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude an der Straße Steindamm. Ob sie neben einigen Kleinteilen auch hochwertigere Dinge entwendeten, müsse noch geklärt werden, so Neufeld.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bisher nicht.

Zeugen, die in der Tatnacht etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sollten sich daher mit der Polizei in Itzehoe unter 04821/6020 in Verbindung setzen.

