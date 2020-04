Klinikum Itzehoe : Willkommensbuch für Babys – Geschenk an frischgebackene Eltern

Gelegenheit für ganz persönliche Erinnerungen bietet ein Buch, dass Eltern nach der Gbeurt erhalten.

28. April 2020, 14:50 Uhr

Itzehoe | Wie hieß die Hebamme, die bei meiner Geburt dabei war? Und wie haben wir meinen ersten Geburtstag gefeiert? Das können Kinder, die im Klinikum Itzehoe geboren wurden, künftig in einem Erinnerungsbuch nachlesen: „Willkommen! Dein erstes Jahr in unserem Land zwischen den Meeren“ heißt das Eintrag-Album, das die Eltern zur Geburt des Nachwuchses als Geschenk des Hauses erhalten. Auf 64 Seiten können sie alle bedeutenden Entwicklungsschritte ihres Babys in Wort und Bild festhalten.

Besonderheiten aus Itzehoe

Die Seiten greifen Besonderheiten aus Itzehoe und Umgebung auf. Das Theater ist ebenso zu finden wie das Historische Rathaus oder St. Laurentii, die Glückstädter Matjeswochen sind genauso dabei wie das Wacken Open-Air oder der Töpfermarkt in Kellinghusen. Störauf und das Itzehoer Dackelrennen sind verewigt – und wer genau hinschaut, wird auch Dr. Uwe Heilenkötter, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, entdecken.

Idee vom Kinderbuch-Verlag

Durch ihn kam das Willkommensbuch auch auf den Weg. Im Gespräch mit Wolfgang Hölker, Verleger des Coppenrath Verlags, der für seine Kinderbücher bekannt ist, erfuhr er von einem solchen Projekt in Münster. Schnell stand fest: „Sowas wollen wir in Itzehoe auch.“

Viele Stunden saßen die Hebammen Dagmar Teßmann und Anke Bernhardt-Richter daraufhin zusammen und überlegten: Was ist typisch für die Region? Was darf nicht fehlen? „Wir haben sogar ein Übersetzungsbuch besorgt, um auch ein bisschen Plattdeutsch reinzubringen“, sagt Teßmann.

ZITAT: Durch das Buch sollen sich die Kinder später erinnern, wo sie geboren wurden: Wo komme ich eigentlich her? Anke Bernhardt-Richter, Hebamme

Und weiter: „Wenn sie als Erwachsener vielleicht in Berlin oder New York wohnen, können sie nachlesen: Im Itzehoer Prinzeßhofpark bin ich das erste Mal mit Mama und Papa spazieren gegangen.“

Von der Umsetzung durch Illustratorin Anne Mußenbrock sind nicht nur die Initiatoren begeistert, sondern auch die Beschenkten.

Großes Lob für das Projekt

Ulrike Schakulat aus Glückstadt ist eine der ersten Mütter, die ein Exemplar erhalten hat. „Das Buch ist ganz wunderbar und sehr gelungen“, sagt sie. „Vielen Dank für dieses schöne Geschenk!“