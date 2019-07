UNwetter beendet Flugtag : Willenscharen: Modellflugzeuge heben ab

Steinburger Verein präsentiert seine Schmuckstücke. Sommerfest wegen Unwetters abgebrochen.

von Ludger Hinz

21. Juli 2019, 14:26 Uhr

Willenscharen | Erst Sommer und Sonne, dann Gewitter und Regen – das Wetter machte den Piloten am Wochenende einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Denn der Flugtag bei der Modellfluggemeinschaft (MFG) Steinburg musste aufgrund eines heftigen Unwetters mit Starkregen mittendrin abgebrochen werden.

Breite Palette an Modellfliegern

Dabei ging der Tag am jährlichen Sommerfest auf dem Modellflugplatz in Willenscharen gut los. 20 der 36 Mitglieder schickten alles, was fliegt, in die Luft – egal ob Hubschrauber, Segelfluzeuge, Elektromodelle oder Modelle mit Verbrennungsmotoren. Zu Gast auch fünf Mitglieder vom Dithmarscher MFC Tellingstedt. Mitmachen konnte jeder, der im Besitz eines Modellflugzeuges ist und Interesse daran hatte. Die Mitglieder beantworteten auch Fragen von Gästen und Zuschauern.

Virtuelles Flugerlebnis

Für die Besucher gab es da einiges zu sehen. So wurde etwa ein Quadrokopter, ein Fluggerät mit vier Propellern und Kamera an Bord, über einen Bildschirm über einen aufgebauten Parcours gesteuert. „Das ist als wenn man selber drin sitzen würde“, so Vereinsmitglied Michael Schremer (35) aus Münsterdorf. „Wenn man den Flug aufnimmt, kann man ihn hinterher auch vorführen.“

Selbst Segelflug war an diesem Tag möglich. Dabei nahm eine Motormaschine mit Schlepphaken ein Miniatur-Segelflugzeug an die Leine, zog dies in die Höhe und entkoppelte es dort, so dass der Modellsegler dann alleine flog – ferngesteuert.

Im Einsatz waren darüber hinaus verschiedene Hubschraubertypen für Kunstflug, die dem Original nachgebildet waren. Weiterhin wurden ältere Modelle wie ein zweimotoriges Düsenflugzeug, Propellerflieger und Doppeldecker gestartet.



Kunstflugzeuge in einer Größe von 2,10 bis 3,20 Meter, die teils elektronisch, aber hauptsächlich noch mit Verbrennungsmotoren flogen, wurden während des Flugtages ebenfalls vorgeführt. „Sie haben einen eingebauten Motor aus einem Kantenschneider an Bord oder einen Viertaktmotor“, erläuterte Jörn Heckendorf (47) aus Itzehoe, der seine „Multiplex“-Rockstar mitgebracht hatte.

Flieger aus dem 3D-Drucker

Ein Flugzeug aus dem 3-D-Drucker stellte Holger Korn aus Neumünster vor. Die 1,10 Meter lange „Stearman PT 17“ im Maßstab 1:9 ist ein amerikanisches Flugzeug aus dem Jahr 1936. Es wurde im Zweiten Weltkrieg eingesetzt, heute wird das Original für Flugshows und als Spritzflugzeug eingesetzt. „Das Material ist wie Plastik und wird in 90 Stunden Druckzeit aus dem Kunststoff PLA ausgedruckt – selbst der Pilot ist gedruckt“, so Holger Korn- „Wegen seiner besonderen Eigenschaften konnten wir leider nur zwei Flüge absolvieren, denn es war leider zu stürmisch zum Fliegen.“

Da sich der Sturm dann zu einem Unwetter ausweitete, musste der Flugtag schließlich abgebrochen werden. „Spontan würden wir das aber auch noch mal wiederholen“, überlegte Jörn Heckendorf.