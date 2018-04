Engelbrechtsche Wildnis : Wildnis-Cup wird Volksfest

Start und Ziel bildet zukünftig die Rhinbrücke am „Poppenhuus“ – das soll für Belebung sorgen.

07. April 2018, 08:10 Uhr

„Wir wollen, dass der Wildnis-Cup zum echten Volksfest wird“, sagte Herbert Frauen, zweiter Vereinsvorsitzender des Wildnis-Cup, auf der jüngsten Hauptversammlung. „Wir befinden uns noch im Feintuning. Ziel ist, Leben in die Bude zu bringen und junge Teilnehmer zu begeistern“, so Frauen.

Der Wildnis-Cup ist ein Kanuwettbewerb auf dem Rhin für Jung und Alt. Bisher wurde auf dem Fluss gepaddelt und am Ufer geradelt. Beim nächsten Event am 18. August fällt das Radfahren weg. Gewohnte Strukturen werden aufgebrochen in attraktivere Wettbewerbe, geballtes Catering, Spiel-Spaß für Jung und Alt. Vor allem sollen sich jüngere Teilnehmer für den Cup begeistern. Vor etwa 30 Vereinsmitgliedern präsentierte Jürgen Evers, Beisitzer im Vorstand, im Landgasthof „Poppenhuus“ neue Pläne.

Entscheidende Änderungen wird es in den Streckenführungen der Kanurennen geben. Nach den Plänen gehört der gewohnte Startplatz an den alten Marinehallen in Glückstadt der Vergangenheit an. Start und Ziel neuer Linienführung bildet zukünftig die Rhinbrücke am „Poppenhuus“. Dort am Landgasthof wird in erster Linie das Catering stattfinden. Einen kleineren Stand gibt es an der Hühnerbrücke ein Stück weiter.

„Wir versprechen uns von den Änderungen breiteren Überblick fürs Publikum, spannendere Zieleinläufe und mehr Attraktivität“, erläuterte der Vorsitzende Wolfgang Müller. Und so will der Verein das schaffen: Die großen 10er-Boote starten am „Poppenhuus“ in Richtung Glückstadt. Die Wende erfolgt an den alten Marinehallen, dann geht es retour zur Hühnerbrücke, dort folgt eine zweite Wende, dann geht es zurück im Zielsprint zum „Poppenhuus“.

Statt der bisherigen Radwettbewerbe gibt es in den so genannten Disziplinen „Großer Wilder“ und „Kleiner Wilder“ unterschiedlich lange Kanustrecken und Laufstrecken über 5,2 und 2,6 Kilometer. Die Mannschaften paddeln erst, bevor es auf die Laufstrecke geht. Beim Wettbewerb „Wilde Familie“ müssen Mutter, Vater und mindestens ein Kind ihr Können beweisen. Gefahren wird zunächst die kurze Kanustrecke – mit zweimaliger Wende. Danach sind Spiele auf der Wiese geplant. Müller und Frauen sind der Überzeugung, dass der Wildnis-Cup mit diesen Änderungen zum attraktiven Event ausgebaut werden kann.

Anmeldungen nimmt der Verein ab 1. Mai an. Am Sonnabend, 18. August, fällt der Startschuss.



> Internet: www.wildnisclub.de