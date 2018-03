Wildes Treiben auf dem Hinrichs-Hof

Speedeel feiert Erfolg mit „Veer Handen för een Jidder“ / Bühnenjubilarin Heidrun Matthießen geehrt

von shz.de

19. März 2018, 05:00 Uhr

Frech, überheblich und immer ein Fläschchen Hochprozentiges im Strumpfband. So spielt Heidrun Matthießen überzeugend ihre Wunschrolle als Fernsehmoderatorin Vera Westermann in dem Lustspiel „Veer Handen för een Jidder“ (Vier Hände für ein Euter) von Helmut Schmidt und Christoph Bredau. Sie feiert im vollen Theater Itzehoe ihr Jubiläum: 25 Jahre auf der Bühne für die Itzehoer Speeldeel.



Überraschende Wende bei der Brautsuche





Vera und ihr Kameramann Matthias (Gustav Dunker, neu bei der Speeldeel) drehen für die Serie „Bauer sucht Frau auf Platt“ auf dem Hinrichs-Hof. Bäuerin Marga (Karin Dziwisch) will endlich ihren 36-jährigen Sohn Focko (Jan-Philip Ahmling) unter die Haube bringen. Nachbarin Brunhilde sähe am liebsten ihre Tochter als seine Frau. Brunhilde wird gespielt von Regina Mehlmann, die die erkrankte Ulrike Gelard ersetzen musste. Doch Marga hat schon zwei Kandidatinnen ausgesucht, Hannelore (Natascha Sieberg-Kempfe) und Silvia (Mona Lüning). Während Hannelore mit unfairen Mitteln versucht, Silvia auszustechen, zeigt Focko sich unbeeindruckt. Mit Hilfe des Knechtes Björn (Rolf Dunker) verschwindet Veras Koffer, liegt Juckpulver in ihrem Bett und eine Ratte in der Dusche. Als Krönung befüllt Björn den Trecker, den Silvia fahren soll, mit einem hochexplosiven Gemisch. Zu seinem Pech vergisst er die Füllung, als er selbst fährt und kommt fast dabei um. Dunker spielt den tollpatschigen Knecht so überzeugend, dass er sich der Lacher des Publikums sicher sein kann.

Als Focko sich entscheiden muss, wer länger bleiben darf, versuchen die Kandidatinnen, ihn zu bezirzen – und er dreht und windet sich. Ahmling spielt überzeugend, und der aufmerksame Zuschauer bemerkt, dass er als Focko seine Hand auf den Arm des Kameramannes legt. Einige Wirrungen später klärt er auf, dass er nur einen Mann liebt, und das ist der Kameramann Matthias. Beide liegen sich in den Armen, das Publikum jubelt.

Alle sind sich einig: Das Stück, von Heide Tietjen ins Niederdeutsche übersetzt, ist der perfekte Abschluss der 97. Spielsaison. Regina Mehlmann und Ulrike Gelard führten Regie, auch Jens Gosch mit dem Bühnenbild, die Beleuchtung und Souffleurin Gaby Kosenitzky haben ihren Anteil am Erfolg.

Jubilarin Matthießen wird anschließend auf der Bühne von Bürgervorsteher Heinz Köhnke und Rainer Seidel vom Niederdeutschen Bühnenbund geehrt. Köhnke überreicht die Verdienstplakette der Stadt: „Sie kann alles spielen, von der durchgeknallten Moderatorin bis zur betrunkenen Frau in ‚Twee sture Dickkööp‘. Spiel das erstmal, wenn du stocknüchtern bist.“ Seidel ehrt die Jubilarin mit Urkunde und Ehrennadel. Anschließend werden das ganze Team und besonders Heidrun Matthießen, die in 26 Stücken rund 400 Vorstellungen gespielt hat, von den Gästen gefeiert.