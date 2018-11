Mitten in der Nacht im Bereich der Schumacherallee: Dort sah eine Leserin vor einigen Tagen einen toten Frischling. „Ganz traurig, aber auch irgendwie beängstigend“ fand sie das Wildschwein mitten in der Stadt. Es kam noch besser: Einige Nächte später sah sie in eben diesem Bereich etwas Großes. Ein verwilderter Hund, ein Wolfshund, ein Wolf gar? Kaum glauben kann das