KLassentreffen nach 32 jahren : Wiedersehen der Grönländer Volksschüler

24 von 73 einstigen Volksschülern aus Grönland feierten jetzt Wiedersehen.

Avatar_shz von shz.de

12. September 2019, 14:10 Uhr

Horst/Grönland | Die Wiedersehensfreude war groß. Vor kurzem trafen sich 24 Schüler aus der Einstufigen Volksschule in Grönland zu einem gemütlichen Nachmittag.

Den Anlass gab ein Klassenfoto aus dem Jahre 1949, auf dem die Lehrer Hermann Kahl und Hans Schmidt sowie 73 Schüler zu sehen sind. Organisiert wurde das Treffen von Günther Oevermann.

Die Grönländer Kinder besuchten bis 1945 die Schulen in Horst und Dückermühle. „Ab Januar 1945 kamen viele Flüchtlinge nach Grönland“, erklärte Oevermann.

Unterricht im Schichtbetrieb

Entsprechend stieg die Schülerzahl ständig an. Es musste im Schichtbetrieb unterrichtet werden.

Die Klassen eins bis vier und die Klassen fünf bis acht hatten im Wechsel morgens oder nachmittags Unterricht. Die höchste Schülerzahl wurde um 1949/1950 mit 81 Schülern erreicht, davon 35 Einheimische.

„Nach Kriegsende kam Herr Rosemann wieder an die Grönländer Schule, wurde aber 1947 Rektor der Horster Volksschule. Er wurde durch Herrn Lebrecht bis 1949 ersetzt“, erinnerte sich Oevermann.

Schule 1966 aufgelöst

Am 1. Mai 1949 kamen die Lehrer Hermann Kahl und Hans Schmidt an die Grönländer Schule. Kahl als Schulleiter unterrichtete bis zur Auflösung der Schule am 1. Dezember 1966.

Wiedersehen gefeiert wurde in Horst. Im Saal „Lorado Grande“ wurden stundenlang Erinnerungen an die vergangene Schulzeit ausgetauscht. „Die längste Anreise hatte ein Teilnehmer aus Essen“, sagte Oevermann. Fast 400 Kilometer legte er für das nachmittägliche Klassentreffen zurück. Viele der Ehemaligen hatten sich lange nicht gesehen: Das letzte Treffen fand vor 32 Jahren statt.