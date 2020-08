Polizei Itzehoe : Wiederholte Drogenfahrt

Die Polizei schnappte einen Autofahrer unter Drogeneinfluss, der bereits wenige Tage vorher deswegen aufgefallen war.

von Andreas Olbertz

14. August 2020, 12:27 Uhr

Itzehoe | Donnerstagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife in der Brookstraße den Fahrer eines Kleinwagens. Polizeisprecherin Merle Neufeld: „Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit verweigerte der 26-Jährige jede Mitwirkung und gab an, dass er bereits wisse, wie eine Blutuntersuchung ausgehen werde.“ Wegen des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinfluss war der Wilsteraner bereits am 3. August getestet worden. Neufeld: „Letztlich ließ er doch noch die Reaktionsfähigkeit seiner Augen checken, die den Schluss zuließ, dass der Autofahrer Drogen konsumiert haben dürfte.“ Daraufhin gab es eine erneute Blutprobe, und seine Autoschlüssel wurden sichergestellt. Bei einem zweiten Verstoß kommt auf den Fahrer unter anderem ein Bußgeld in Höhe von 1000 Euro zu.