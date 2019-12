Wandmalerei in Glückstadt : Wiederentdeckung der Fortuna

Restauratoren legen im Glückstädter Rathaus historische Wand- und Deckenmalereien frei.

von Christine Reimers

13. Dezember 2019, 15:56 Uhr

Glückstadt | Stück für Stück bearbeitet Hannes Lahl die Decke im Foyer des Glückstädter Rathauses. Der Restaurator hält eine Art Fön in der Hand. Die Wärme löst die Farbe, darunter zum Vorschein kommt ein wahrer Schatz. Denn die Deckenmalerei ist einzigartig in Schleswig-Holstein. Und deshalb hat die Stadt Glückstadt für diese Arbeiten 70 Prozent an Fördergeldern bekommen. Mit 410.000 Euro sind die Kosten insgesamt veranschlagt. Und es gab in dieser Woche schon eine Überraschung: In dem ansonsten strengen Holzmuster ist ein Bild der Fortuna zu sehen.

Es sind gleich mehrere Restauratoren und eine angehende Studentin, die diese Malereien freilegen, restaurieren und konservieren: Julika Heller und Manuela von Gradolewski sind als Verantwortliche die Ansprechpartnerinnen vor Ort, weiterhin arbeiten an der Deckenmalerei Julia Steinhagen, Hannes Lahl und Hanna Krull. Bürgermeisterin Manja Biel weiß: „Wir sind hier vor Überraschungen nicht sicher.“ Sie freut sich über das Projekt und erinnert, wie es begann. „Ich wollte vor zwei Jahren einen neuen Teppichboden haben. Dazu mussten in dem denkmalgeschützten Haus Proben von den Wänden genommen werden.“ Bei den Untersuchungen der ursprünglichen Farbfassungen im Treppenhaus wurden damals von Restaurator Jarek Kulicki die vorhandenen Farbschichten freigelegt. „Dabei kamen – für alle Beteiligten völlig überraschend – unter einem weißen Wand- und Deckenanstrich historische Malereien zu Tage“, sagt Britta Henze. Die Mitarbeiterin des Bauamtes ist für die Sanierung zuständig. „Die Malereien stammen vermutlich aus dem Jahr des Wiederaufbaues des Rathauses 1872.“

Die einzige Quelle für die Aussage zu historischen Fassungen wurde im Fotoarchiv des Landesamtes für Denkmalpflege sichergestellt. Henze: Es handelt sich um eine historische Aufnahme des Innenraumes, die mit 1905 datiert wurde.“ Zu sehen ist das, was jetzt gerade freigelegt wird: Die deutlich erkennbare Holzimitation und die ornamentale Gestaltung der Wandflächen.

Das Einzigartige daran: Auf dem ursprünglich Holzuntergrund wurde eine „Holzverkleidung“ gemalt. Britta Henze: „Durch gezieltes Setzen von Licht und Schatten wird ein sehr plastischer und realistischer Eindruck vermittelt.“ Bei der Malerei handelt es sich um eine Fassung mit Ölfarben auf glattem, mineralischem Putz. „Es wurden zwei Farbschichten über dieser historischen Fassung gefunden, eine aus 1970 bis 1990 und eine aus 1938.“

Die Kosten für die Untersuchung, die Jarek Kulicki vornahm, wurden vor zwei Jahren vom Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein mit 2000 Euro gefördert, insgesamt betrugen sie 6500 Euro. Kulicki war es auch, der mit 410.000 Euro die Gesamtkosten für die Restaurierung ermittelt hatte. Auf dieser Grundlage wurde der Förderantrag beim Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur für das Investitionsprogramm Kulturelles Erbe (IKE) gestellt. Der Förderbescheid in Höhe von 287.000 Euro kam vor Kurzem (wir berichteten).

Im ersten Schritt geht es um die Restaurierung der Decken, Wände und Säulen im Foyer des Rathauses auf zwei Ebenen. Die Restaurierung wird in drei Bauabschnitte geteilt. Zuerst wird die Decke im Obergeschoss bearbeitet, dann kommen die Wände dran und zum Schluss der untere Bereich.

Eine Besonderheit ist, dass bei laufendem Betrieb gearbeitet wird. Regelmäßig kommen die Denkmalschützer Beate von Malottki und Berthold Köster vorbei, um die Arbeiten im Rathaus zu besichtigen.