Kommunalpolitik : Wieder ein Millionenloch im Haushalt

von Volker Mehmel

erstellt am 15.Nov.2017 | 05:56 Uhr

Die wichtigste Zahl steht wieder unterm Strich: Auch im nächsten Jahr wird in der Stadtkasse von Wilster wieder eine Million Euro fehlen. Die Zahl wurde von Natascha Böhnisch fast schon wie beiläufig erwähnt. Dann ging die Vorsitzende des Finanzausschusses schnell zur Tagesordnung über, die dann auch ebenso schnell abgearbeitet war. Weil es ohnehin kein Geld zu verteilen gab, legten die Fraktionen auch erst gar keine Sonderwünsche vor. Der Etat 2018 wird nach der Berechnungen im Entwurf mit einem Fehlbetrag von genau 1,042 Millionen Euro abschließen. Die Stadt Wilster hängt damit finanziell auch weiterhin am Tropf des Landes. Schwacher Trost: In diesem Jahr fiel das Defizit noch fast 200 000 Euro höher aus.

Mit offensichtlichem Verdruss reagierten die Ausschussmitglieder denn auch auf einen langen Forderungskatalog, den die Aufsichtsbehörde alljährlich zu den Haushaltsberatungen vorlegt. Dort ist aufgelistet, wo die Stadt möglichst viel Geld eintreiben kann und wo sie gefälligst sparen soll. Bei den kommunalen Steuern, da waren sich alle einzig, sind die Möglichkeiten ausgeschöpft. Eine weitere Anhebung der Grundsteuern würde ohnehin nicht viel bringen, da die so erzielten Einnahmen mit dem Verlust an Fehlbetragszuweisungen teuer erkauft würden. Die Mehreinnahmen für die Stadt, so schätzt der Leiter der Finanzabteilung beim Amt Wilstermarsch, Sven Baumann, würden nicht einmal einen sechsstelligen Betrag erreichen. Außerdem sei die Belastung der Bürger „schon jetzt nicht unerheblich“. Alle anderen Vorgaben der Kommunalaufsicht werden von der Stadt zum Teil schon seit Jahren weitgehend erfüllt.

Mit Sorge verfolgen insbesondere die CDU-Vertreter im Ausschuss allerdings die steigende Tendenz bei den Verwaltungskosten. Der städtische Anteil an der Amtsverwaltung Wilstermarsch liegt bei gut einer Million Euro. Bei Bildung der Verwaltungsgemeinschaft war das noch deutlich günstiger. „Damals gab es dafür ja auch noch die Hochzeitsprämie“, erinnerte SPD-Mann Helmut Jacobs. Kommentar Mark Dethlefs: „Da müssen wir eben möglichst viele Dienstleistungen abfordern, damit wir die Kosten wieder reinholen.“ In seiner unnachahmlichen Art fügte der Christdemokrat hinzu: „Der Rest kann dann ja sehen, wo er bleibt und zahlt trotzdem.“ Das Fass bei der Aufteilung der Verwaltungskosten zwischen Stadt und Amtsgemeinden mochte er dann aber lieber nicht aufmachen. Sven Baumann ließ denn auch erkennen, dass das für Wilster nach hinten losgehen könnte: „In den Gemeinden wird noch viel Kleinkram von der Bürgermeistern erledigt. Das könnte das Ehrenamt in Wilster gar nicht leisten.“ Jede Änderung beim Kostenschlüssel im Bereich der Verwaltung würde für Wilster schlecht ausgehen.

Einer der dicksten Brocken im städtischen Etat für 2018 und die Folgejahre ist der geplante Neubau der Feuerwache. Im Ausschuss ist man nun gespannt darauf, wie die Kommunalaufsicht auf die dafür notwendigen Darlehen reagiert. Dethlefs ist überzeugt: „Das wird Diskussion erst in Itzehoe und dann in Kiel geben. Aber wir können der Feuerwehr ja kein Zelt hinstellen.“ Im Zweifel werde der schwarze Peter beim Brandschutz eben dem Land zugeschoben. Der Sprecher äußerte die klare Erwartung, dass aus Kiel umfassende finanzielle Unterstützung für das Projekt kommen müsse.