Itzehoe : Wieder brennt ein Auto

vergrößern 1 von 2 Foto: ffiz 1 von 2

von nr

erstellt am 10.Jan.2018 | 18:00 Uhr

Schon wieder ist die Feuerwehr am Mittwoch zu einem Fahrzeugbrand gerufen worden: Gegen 15.39 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, in der Schubertstraße brannte ein 1er BMW. Der Halter habe nur kurz etwas vom Fahrzeug in die Wohnung räumen wollen, schon schlugen hohe Flammen aus dem Motorbereich des Wagens. Ein technischer Defekt könnte die Ursache gewesen sein, hieß es von der Feuerwehr. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Bereits am Montagabend waren zwei Autos einem Brand zum Opfer gefallen.