CDU Itzehoe lädt ein : Wie geht es weiter in Tegelhörn?

Die Schließung des Edekas-Markt im Itzehoer Stadtteil hat eine große Lücke hinterlassen.

von Delf Gravert

12. Juli 2019, 15:38 Uhr

Itzehoe | Abgehängt fühlen sich viele ältere Menschen in Tegelhörn. Spätestens mit der Schließung des kleinen Supermarktes am Ostlandplatz im Herbst 2018 ist die Nahversorgung nicht mehr ausreichend, insbesondere für Menschen ohne eigenes Auto. Mehrfach haben wir über die Sorgen der Senioren berichtet – verändert hat sich seitdem wenig. Im Gegenteil: Auch andere Geschäftsleute sehen ihre Existenz bedroht, weil das Lebensmittelgeschäft als „Frequenzbringer“ fehlt.

Diskussionsrunde im Gemeindesaal

Nun will die CDU Itzehoe mit allen Interessierten öffentlich über mögliche Lösungen diskutieren. Am Donnerstag, 18. Juli, laden die Christdemokraten ab 18 Uhr alle Interessierten in den Gemeindesaal von St. Jakobi, Viertkoppel 13, ein, um über die Zukunft des Stadtteils zu diskutieren.

Im Gespräch waren zuletzt verschiedene Ideen, wie beispielsweise eine bessere ÖPNV-Anbindung zu bestehenden Supermärkten in anderen Stadtteilen oder Lieferservices.