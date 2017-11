Sicherer Schulweg : Wichtige Helfer im Straßenverkehr

vergrößern 1 von 1 Foto: Schwarck 1 von 1

17 Schülerinnen und Schüler aus den 6. Klassen der Gemeinschaftsschule Wilster sind zu Buslotsen ausgebildet und jetzt als solche in ihr Ehrenamt verpflichtet worden.

Dazu übergaben bei einem kleinen Festakt in der Schulmensa Rektorin Marlies Krumm-Voeltz, die Lehrerin Amöna Rühmann und der Präventionsbeamte der Polizeidirektion Itzehoe, Wolfgang Wein, die persönlichen Ausweispapiere sowie die gelben Sicherheitswesten und Käppis der Kreisverkehrswacht, die sie nach außen hin als Buslotsen kenntlich machen. Darüber hinaus werden warme Regenjacken in der gelben Signalfarbe im Schulbüro vorgehalten, die die Buslotsen bei widrigen Wetterverhältnissen überziehen könnten.

Eine Überraschung gab es auch für weitere Lotsen, die jetzt schon im zweiten und sogar im dritten Jahr an den Bushaltestellen des Schulzentrums sowie in den Bussen für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler sorgen.

„Das klappt bei uns völlig problemlos“, stellte Marlies Krumm-Voeltz anerkennend fest. Das bestätigten auch die Betreuerin Amöna Rühmann und Wolfgang Wein. „Wo Buslotsen im Einsatz sind, hat es noch nie einen schweren Unfall gegeben“, verwies Wein auf die bundesweiten Statistiken der Polizei. Vielleicht gelinge es auch, dass der eine oder andere Lotse bis zum neunten oder sogar zehnten Schuljahr durchhalte. „Das wäre dann einmalig im ganzen Land“, stellte Wolfgang Wein fest.

„Ihr habt eine ganze Menge von Herrn Wein gelernt“, dankte die Schulleiterin dem Präventionsbeamten der Polizei. Sie appellierte an die frischgebackenen Buslotsen, bei ihrem ehrenamtlichen Dienst immer freundlich zu bleiben und hilfsbereit zu sein. Auf die Mitschüler acht zu geben, sei eine ganz wichtige Aufgabe, betonte Krumm-Voeltz. Sollte es doch einmal Probleme geben, könnten sich die Buslotsen jederzeit Hilfe bei ihr oder bei der Betreuungslehrerin holen. Die Buslotsen waren im Unterricht von Amöna Rühmann ausgebildet worden. Zusätzlich war Wolfgang Wein an einem Vormittag in die Schule gekommen, um Fachwissen zu vermitteln und abzufragen. Im Anschluss an die Verpflichtung der Buslotsen lud die Schulleiterin alle zu einem Schulfrühstück ein.