Dienstags-interview : „Wichtig ist der ganze Mensch“

Daniela Gervink spricht über ihre Arbeit in der Freiwilligenagentur als Schnittstelle zwischen Ehrenamt und Institution.

von Antje Hachenberg

21. April 2018, 18:00 Uhr

Seit 1. Januar 2017 leitet Daniela Gervink (49) die Freiwilligenagentur im Kreis Steinburg.



Was hat die Freiwilligenagentur seit ihrer Gründung bewegt?

Gervink: Die Freiwilligenagentur hat im Souterrain des Restaurants Himmel und Erde in der Innenstadt von Itzehoe einen festen Anlaufpunkt. Hier können Menschen persönlich hereinschauen und Kontakt mit uns aufnehmen. „Mit uns“ bedeutet, mit dem im Laufe des Jahres entstandenen Team aus freiwilligen Mitarbeitern, das mich als bezahlte Leitungskraft unterstützt. Die Agentur als Projekt des Vereins Neues Ehrenamt lebt also erfolgreich freiwilliges Engagement und vermittelt es nicht nur.

Was genau ist das Ziel der Freiwilligenagentur?

Wir fördern das bürgerschaftliche Engagement im Kreis Steinburg durch Beratung, Vermittlung und Vernetzung. Konkret bedeutet das, wir sind eine Schaltstelle zwischen Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen möchten, und Institutionen, die freiwillige Helfer suchen. Angebot und Nachfrage werden in einer Datenbank festgehalten und können so abgeglichen werden.

Worin genau besteht Ihre Hilfestellung, wie funktioniert die Agentur?

Unsere Arbeit stützt sich auf drei wichtige Pfeiler. Zum einen gewinnen wir neue Ehrenamtliche, vermitteln sie, bieten ihnen Aus- und Weiterbildung und vertreten ihre Interessen. Wir passen auf, dass das Ehrenamt nicht eine hauptamtliche Stelle ersetzt. Die zweite Säule ist, dass wir Institutionen zum Ehrenamtsmanagement beraten – gerade, wenn sich neue ehrenamtliche Aufgabenfelder entwickeln, muss vieles beachtet werden und dabei helfen wir. Der dritte tragende Aspekt ist die Vernetzung der Akteure im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements.

Mit welchen Anliegen kommen engagierte Menschen zu Ihnen?

Die Gesellschaft verändert sich und damit auch die Anforderungen an das Ehrenamt. Das freiwillige Engagement muss mit den schulischen, beruflichen, familiären und Freizeit-Wünschen vereinbar sein. Und immer häufiger dient das Ehrenamt der eigenen persönlichen Weiterentwicklung: Die Menschen möchten ihre Fähigkeiten nutzbringend einsetzen. Im Vergleich zu früher sind jedoch immer weniger institutionell gebunden, also an Sportvereine und Religionsgemeinschaften. Freizeitplanung und ehrenamtlicher Einsatz werden dadurch sehr viel individueller.

Wieso nehmen Interessierte den Kontakt nicht direkt zu den Organisationen auf?

Weil wir schneller ein passendes Angebot machen können. Dieses zu finden ist für Interessierte aufwendig. Und manchmal entmutigend, wenn ein Kontakt dann wieder nicht zum Ziel geführt hat. Als Agentur beraten wir kostenlos, unabhängig und ganz unverbindlich im Rahmen eines breiten Spektrums und sorgen dafür, dass bei der Suche kein Frust aufkommt.

Und umgekehrt – welche Vorteile haben die Institutionen?

Sie sparen Zeit bei der Suche nach geeigneten Kandidaten. Wir checken für sie ab, dass ernsthaftes Interesse am angebotenen Ehrenamt besteht und die notwendige Eignung vorliegt. Das Handlungsfeld kann von Beratung über Besorgungen, Bürotätigkeiten, Fahrdienste und Besuche bis hin zu Feste feiern alles Mögliche sein. All das übernehmen wir als Agenturservice.



Auf welche Art kommen die Kontakte zustande – gibt es besondere Tendenzen?

In rund 70 Prozent kommt es zu einem persönlichen Gespräch, ansonsten beraten wir telefonisch und über das Internet. Abgesehen von der systematischen Erfassung in unserer Datenbank ist das Gespräch also ganz wichtig. Und der Bedarf nach Beratung und Hilfe im Ehrenamt ist da – das haben wir seit unserer Gründung klar festgestellt.

Wichtig ist dabei auch zu klären, was die Ehrenamtlichen erwarten können: Das kann zum Beispiel die Anerkennung für Studiengänge sein. Grundlegende Informationen beziehen sich auf die Erstattung von Kosten, Versicherungsaspekte, Verpflegung, Fortbildung und Supervision.

Schaffen Sie das alles allein auf 450-Euro-Basis?

So viel hätte ich allein als hauptamtliche Kraft mit 8,5 Stunden pro Woche nicht auf die Beine stellen können. Im letzten Quartal 2017 sind drei ehrenamtliche Mitarbeiter zu Freiwilligenagentur dazu gestoßen: Nicole Ehlers-Wittenhorst setzt sich in der Beratung ein, Iris la Tendresse in der Projektbegleitung und Johannes Halbritter für das Fundraising. Zu viert versuchen wir, die Freiwilligenagentur dauerhaft auf feste Beine zu stellen.

Was liegt der Freiwilligenagentur besonders am Herzen?

Für 2018 ganz klar – Jugend und Inklusion. Wer in der Jugend bereits ehrenamtlich aktiv wird, bleibt es häufig ein Leben lang. Daher ist uns wichtig, jungen Menschen aufzuzeigen, wie ein Ehrenamt ihrer Entwicklung nützt. Inklusion birgt für uns ganz besonderes Potenzial: Jeder hat Talente und Fähigkeiten, die in die Gemeinschaft eingebracht werden können. Die möchten wir fördern und nutzen.

Ein Ausblick?

Ehrenamt darf nicht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen werden – wichtig ist der ganze Mensch mit allen Stärken und Schwächen. Aber um das Ehrenamt zu fördern, braucht es eine wirtschaftliche Basis. Die Freiwilligenagentur braucht diese, um dauerhaft wirkungsvoll sein zu können. Förderer, Sponsoren, Spender für die Freiwilligenagentur sind daher jederzeit willkommen.

>Info: www.neues-ehrenamt.de

>Sprechzeiten: mittwochs von 13 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung.