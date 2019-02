Mitgliederzahl angestiegen : Wewelsflether Sportverein im Aufwind

Zum 70. Vereinsgeburtstag in diesem Jahr ist für Mitte August ein Jubiläumsball geplant.

von shz.de

01. Februar 2019, 12:30 Uhr

Der TSV Wewelsfleth besteht seit 70 Jahren. Das soll am 15. August mit einem öffentlichen Jubiläumsball in der Mehrzweckhalle gefeiert werden. Das kündigte TSV-Vorsitzender Detlef Bolten auf der Hauptversammlung an. Besonders freute er sich in seinem Jahresbericht über die Entwicklung des Sportvereins. Dessen Mitgliederzahl erhöhte sich im vergangenen Jahr um zehn auf jetzt 584, darunter 150 Kinder und Jugendliche.

Mit großem Dank, Blumen und Präsenten wurden drei langjährige Mitglieder des TSV-Vorstandes verabschiedet: die 2. Kassenwartin Petra Seebauer, Jugendwartin Tina Mangels und Fußballobmann Frank Kuhlmann. Als deren Nachfolger wählte die Versammlung Steffen Schwardt (2. Kassenwart, bisher Beisitzer), Julia Krey (Jugendwartin) und Torben Jochimsen (Fußballobmann). Für Steffen Schwardt wurde Fabian Umlandt als neuer Beisitzer in den Vorstand gewählt.

Die übrigen turnusmäßig zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Vereinsvorsitzender Detlef Bolten und Jugendfußballobmann Andreas Feldmann. Dem Vorstand gehören außerdem die 1. Kassenwartin Nathalie Dressel, der 2. Vorsitzende Helge Jensen, die 1. Schriftführerin Petra Hoffmann und der Pressebeauftragte Dirck Boerma an.

Einen vielschichtigen Einblick in das sportliche Angebot des TSV Wewelsfleth gaben die Sparten- und Übungsleiter mit ihren ausführlichen Spartenberichten. Neu ist eine Badminton-Sparte, die gut frequentiert wird. Das Angebot reicht im Übrigen vom Mutter-Kind- und Kinderturnen über Fußball, Taekwondo und Rückenschule bis hin zur Seniorengymnastik.

Bürgermeister Delf Bolten richtete Dankesworte an alle, die sich für den Verein und damit für alle Bürger der Störgemeinde einsetzen. Mit Delf Bolten nahmen auch Ehrenbürgermeister Ingo Karstens, Pastor Jens Siebmann und der Ehrenvorsitzende des TSV, Heinz Wessel, an der Hauptversammlung teil.

Im Rahmen dieser Versammlung werden traditionell langjährige Mitglieder des Vereins geehrt. An ihrer Spitze stand diesmal der Vorsitzende selbst: Detlef Bolten gehört dem TSV seit einem halben Jahrhundert an und ist noch heute aktiver Fußballer. Er wurde von seinem Stellvertreter Helge Jensen geehrt. Weitere Jubilare sind Ralf Schwardt mit 40-jähriger Mitgliedschaft, darunter auch als Schriftführer und Trainer, Heike Wessel (40 Jahre dabei) sowie Lüder Busch und Gudrun Ahlert (beide 25 Jahre). In Abwesenheit geehrt wurden Hannes Schröder für 60- und Jens Brackert für 25-jährige Mitgliedschaft.

Als Veranstaltungstermine in der Mehrzeckhalle gab der Vorsitzende die Kindermaskerade am 9. Februar um 14.30 Uhr und eine gemeinsame Weihnachtsfeier aller Sparten bekannt, zu der die Mitglieder aus Anlass des Vereinsjubiläums am 14. Dezember ab 19 Uhr eingeladen werden.