Feuerwehr : Wewelsfleth holt dritten Stern

In der Leistungsprüfung Roter Hahn überzeugt die Mannschaft um Wehrführer Jürgen Schröder.

von shz.de

17. September 2018, 11:04 Uhr

Als zweite Wehr im Amt Wilstermarsch kann sich die Feuerwehr Wewelsfleth mit dem dritten Stern der Leistungsbewertung Roter Hahn schmücken. Bevor Wehrführer Jürgen Schröder und sein Stellvertreter Jens Brackert Urkunde und Stern in der Hand halten konnten, musste die Wehr diverse Aufgaben erfüllen.

Zur Bewertungskommission gehörten Klaus Seemann als Vorsitzender, Kreiswehrführer Frank Lobitz, Wolfgang Krause (Amtswehrführer Horst-Herzhorn) und Jens Steenbock, Wehrführer in Horst. Nach dem Antreten und Marschieren hielt Jens Brackert einen Vortrag über den Digitalfunk und ließ die unterschiedlichen Begrifflichkeiten zum Analogfunk erklären.

Nachdem die Wehr von der Ausgehuniform zur Einsatzkleidung gewechselt hatte, hielt Carsten Ewers eine Sicherheitsbelehrung und einige Feuerwehrleute zeigten Knoten und Stiche zur Rettung und Sicherung. Zum Abschluss folgte eine Übung an der Grundschule in Wewelsfleth. Das fiktive Szenario ging von einem Kellerbrand mit einer vermissten Person aus. Ein Erstangriff zum Schutz der Nebengebäude und die Suche nach dem Vermissten durch zwei Atemschutztrupps demonstrierte den zahlreichen Schaulustigen die Schlagkraft der Wehr. Nach Abarbeitung musste ein Verunglückter unter einem Rohr geborgen werden. Auch hier arbeiteten die Wewelsflether konzentriert und kompetent, so dass die Prüfer am Ende keine Beanstandungen hatten.

„Ihr seid äußerst positiv aufgefallen und habt mit einem sehr guten Ergebnis bestanden“, verkündete Klaus Seemann. „Wir mussten negative Punkte suchen, haben aber nichts gefunden.“ Er lobte die gute Zusammenarbeit, die sauberen Fahrzeuge und das gute Team. „Eine Anregung habe ich noch: Macht weiter so und sagt uns einen Termin für den vierten Stern.“ Frank Lobitz konnte dem nur hinzufügen: „Ich habe selten so etwas Beeindruckendes gesehen. Wehrführer Jürgen Schröder wandte sich mit einer knappen Rede an seine Mannschaft und sagte nur: „Danke.“

Der stellvertretende Bürgermeister Werner Hoffmann zollte der Wehr aus Sicht der Gemeinde großen Respekt: „Wir sind sehr stolz auf euch.“ Und Wilstermarsch-Amtswehrführer Axel Erdmann betonte: „Es wäre schön, wenn andere Wehren nachziehen würden, aber das muss aus der Mannschaft kommen, ich werde keinen Druck ausüben.“