125 Jahre Boßelverein Wilster : Wettkampf zum Boßel-Jubiläum

Der Wilsteraner Verein feiert mit zahlreichen Gästen seinen 125. Geburtstag und ehrt ngagierte Mitglieder.

11. August 2019, 16:09 Uhr

Wilster | Der „Boßelverein Stadt und das Kirchspiel Wilster von 1894“ feierte am Wochenende sein 125-jähriges Bestehen. Dazu waren auch Vereine eingeladen, mit denen die Wilsteraner Boßler eine langjährige Freundschaft pflegen. So zum Beispiel der Klootschießer- und Boßelverband Nordrhein-Westfalen, der Kruglerverein Huttwil aus der Schweiz, der KBV „Bahn free“ aus Großheide und eine Abordnung aus Losser/Holland. „Mit den Holländern sind wir seit über 68 Jahren befreundet, und es finden regelmäßige Treffen statt, zu denen auch die Boßler aus Großheide kommen“, erzählte Frank Rademann. Er ist seit elf Jahren Vorsitzender des Boßelvereins Wilster, der 150 Mitglieder zählt.

Zum Jubiläum gehörte ein Straßenboßel-Wettkampf. In Wetterdorf beginnend, traten 24 Mannschaften im Wurf mit der Kunststoffkugel gegeneinander an. Immer zwei Teams, bestehend aus maximal vier Aktiven, warfen bis zum Zielpunkt in Schotten. Dort hatte jeder Boßler noch einen Wurf, der in die Einzelwertung kam.

Nach einem gemeinsamen Essen fand am Gemeindehaus in Schotten die Siegerehrung statt. Dazu begrüßte Frank Rademann auch den stellvertretenden Kreispräsidenten Volker Susemihl, Amtsvorsteher Delf Sievers sowie die Bürgermeister Walter Schulz aus Wilster und Manfred Boll aus Nortorf. Vom Verband Schleswig-Holsteiner Boßler kam Enne Reimers zum Jubiläum, der Boßel-Unterverband hatte Reimer Diercks geschickt. Den musikalischen Rahmen bestritten die Musiker vom Oelixdorfer Musikzug, die jährlich mit Helmut Schröder boßeln.

Frank Rademann berichtete in einer kurzen Zusammenfassung aus der Vereinsgeschichte. „Es wird ja schon viel länger geboßelt, als unser Verein alt ist.“ Die Boßelsportler aus der Wilstermarsch scheuten die langen Wege zum Boßeln nach Dithmarschen oder Eiderstedt und gründeten deshalb im Februar 1894 den heutigen Boßelverein Wilster. Da zu der Zeit Frostwetter herrschte, wurde gleich das Boßeltraining gestartet und ein Boßelturnier angesetzt.

„Ich hoffe, dass wir nach dem Sportplatzumbau Büttel weiter die Möglichkeit haben, dort unseren Sport auszuüben“, so Rademann weiter. Das Boßeln müsse attraktiver gestaltet werden, um mehr junge Werfer zu aktivieren. Rademann nutzte die Gelegenheit und ehrte Helmut Schröder, Udo Brand, Reimer Diercks und Rolf Waage für ihr langjähriges ehrenamtlichen Engagement im Verein. Eine besondere Überraschung erhielt der Boßelverein Wilster von der Bürgerwindpark-Stiftung Nortorf. Manfred Boll hatte einen Scheck über 500 Euro dabei, den er Frank Rademann überreichte.

Die Ergebnisse

Sieger Mixed-Mannschaften: 1. Vereinigte Geestdörfer mit Tewes Wischmann, Dennis Krauel, Jörn Rudolph, Anabel Wiese, 2. Achtung Wesselburen , 3. Partyfriend Z, 4. Familie Carstens, 5. BV Lunden Granaten, 6. BV Marne II, 7. BV Marne I, 8. BV Brokstedt, 9. BBV, 10. BV Mielebund, 11. Schützenverein Wilster, 12. Familie Kroos.

Sieger Männer: 1. Die verrückten Vie(h)r mit Timo Schröder, Markus Schröder, Reiner Gammelin, Olaf Timmermann , 2. Bahn free Großheide, 3. Huttwil 2, 4. Oldies, 5. KBV Nordrhein-Westfalen, 6. Gemeinde Nortorf, 7. Huttwil 1, 8. BV Beidenfleth, 9. FFW Nortorf.

Sieger Frauen: 1. BV Wilster mit Silke Neumann, Tiana und Silke Carstens, 2. Bima.

Einzelwertung Herren: Florian Kroos (252 Meter), 2. Nico Carstens (251 Meter), 3. Klaus Peter Rien (248 Meter). Frauen: Tiana Carstens (218 Meter), 2. Stefanie Bruhn (212 Meter), 3. Anne Schröder (161 Meter).