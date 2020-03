Kliniken in Heide und Brunsbüttel : Westküstenkliniken schließen viele Angebote bis Ostern

Die Westküstenkliniken in Heide und Brunsbüttel wollen die Infektionsketten des Coronavirus zerschlagen.

12. März 2020, 16:40 Uhr

Heide | Die Westküstenkliniken (WKK) greifen im Kampf gegen das Coronavirus konsequent durch. Von morgen an werden das Bildungszentrum in Heide sowie mehrere ambulante Einrichtungen rein vorsorglich bis Ostern geschlossen. Die geriatrischen Tageskliniken in Heide und Brunsbüttel sind ab Montag zu.

Es soll bei einem Corona-Fall in Dithmarschen bleiben

Bislang gibt es in Dithmarschen nur einen bestätigten Fall einer Corona-Infektion. Eine Ausbreitung im Kreisgebiet konnte bislang verhindert werden. Und wenn es nach dem Willen der Westküstenkliniken geht, soll das auch so bleiben. Daher hat das WKK mit seinen beiden Standorten in Brunsbüttel und Heide eine Reihe präventiver Maßnahmen beschlossen.

Online-Unterricht für rund 250 Pflegeschüler

Das Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen mit der Pflegeschule, der Dr.-Gillmeister-Schule und der DRK-Pflegeschule wird bis mindestens Ostern geschlossen. Rund 250 Schüler, die aktuell im theoretischen Unterricht sind, sollen fortan Online-Unterricht erhalten. Das WKK Vitalis-Therapiezentrum mit allen ambulanten Angeboten wird ebenfalls ab morgen bis Ostern geschlossen. Der Ambulanz-Betrieb in beiden Häusern wird ebenfalls bis Ostern eingestellt. Ausnahmen bilden die Onkologische Ambulanz sowie Angebote, die nicht anderweitig erbracht werden können und notwendig sind.

Schärfere Bestimmungen für Besuche

Darüber hinaus werden die Westküstenkliniken die Bestimmungen zu den Besuchen weiter verschärfen und den Zugang weiter reglementieren. Kliniksprecher Sebastian Kimstädt: „Grundsätzlich gilt ein Besuchsverbot. Ausnahmen sind nach Rücksprache mit den Stationen beziehungsweise dem behandelnden Arzt möglich.“

Weitreichende Maßnahmen mit entsprechenden Auswirkungen

Martin Blümke, Medizinischer Geschäftsführer des WKK, sagt: „Das sind weitreichende Maßnahmen mit entsprechenden Auswirkungen auf den Alltag vieler Menschen. Aber die Maßnahmen sind notwendig.“ Jetzt gelte es, die Zeit zu nutzen, „um mit gezielten Präventionsmaßnahmen die Infektionsketten zu zerschlagen“.