Wertvolle Hilfe

Der Unfall am Delftor am 6. November war folgenschwer. Hanna Ramm musste ins Krankenhaus, jetzt berappele sie sich, sagt die 69-Jährige aus Kremperheide. Deshalb sucht sie jetzt eine Frau, die ihr nach dem Crash beigestanden habe und an ihrer Seite geblieben sei, bis es ins Krankenhaus ging: „Das war so wertvoll, ich bin ihr so dankbar.“ Hanna Ramm hofft auf einen Anruf unter 04821/83310. Dass sich die Helferin meldet, wünscht sich