Wertstoffhöfe öffnen wieder

von Andreas Olbertz

17. April 2020, 13:39 Uhr

Itzehoe | Nachdem die Landesregierung die Lockerungen der Einschränkungen im Zuge der Corona-Krise konkretisiert hat, gibt es eine weitere gute Nachricht. Landrat Torsten Wendt verkündete, dass die Wertstoffhöfe im Kreis Steinburg ab Montag wieder geöffnet werden – allerdings unter besonderen Sicherheits- und Hygienebestimmungen. „Wir werden maximal drei Anlieferer zeitgleich den Zugang zu dem Gelände gewähren können“, erklärte Wendt. Aus diesem Grund sei mit Wartezeiten und Verkehrsbehinderungen zu rechnen. „Wer nicht unbedingt muss, der sollte vielleicht auch mit anderen Möglichkeiten noch versuchen, Abfälle auf dem eigenen Grundstück zu lagern, sofern das eben geht“, sagt Wendt.

Die genauen Öffnungszeiten Zeiten finden sich in der Infobroschüre des Kreises – „Schiet&Dreck“. Zudem ist die Zahl der Personen bei der Anlieferung so gering wie möglich zu halten. Kinder sollen gar nicht mitgebracht werden. „Und natürlich gilt der Mindestabstand zu anderen Menschen von zwei Metern“, so Wendt.

Die Mitarbeiter auf den Wertstoffhöfen werden keine Hilfe beim Entladen leisten. Eventuell erforderliche Geräte, wie zum Beispiel Forken oder ähnliche Hilfsmittel, sind vom Anlieferer selbst mitzubringen. Zudem weist der Landrat darauf hin, dass eine EC-Karten-Zahlung auf den Wertstoffhöfen nicht möglich ist und nur Bargeld entgegen genommen werden kann.