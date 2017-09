Neuendorf-Sachsenbande : Werbung in den USA für die tiefste Landstelle

vergrößern 1 von 3 1 von 3

von Volker Mehmel

erstellt am 23.Sep.2017 | 16:03 Uhr

Wenn in der tiefsten Wilstermarsch demnächst verstärkt junge US-Amerikaner auftauchen, dann könnte das an einer Broschüre liegen, die die Deutsche Botschaft in Washington herausgebracht hat. Unter der Überschrift „Do you know Germany?“ hat die Auslandsvertretung bunt gemischte Informationen für ein vorwiegend junges Publikum zusammengestellt. Gleich auf der zweiten Seite gibt es dort den Hinweis auf eine geografische Besonderheit: die mit 3,54 Meter unter Normalnull tiefste Landstelle Deutschlands. Und zum Vergleich dazu das Gegenstück – die knapp 3000 Meter hohe Zugspitze.

Tatsächlich hat sich in den vergangenen Jahren der im Gemeindegebiet von Neuendorf-Sachsenbande gelegene Tiefpunkt durchaus schon als kleiner Touristenmagnet erwiesen. Immer wieder sieht man Ausflügler, Fahrradgruppen und auch Wohnmobilisten, die hier kurz Station machen. Sie bekommen an Hand umfangreicher Informationen vor Ort spürbar vor Augen geführt, wie das Leben unter dem Meeresspiegel überhaupt möglich ist.

„Irgendwann hatte ich einen Zettel in meinem Fach von der Deutschen Botschaft in den USA“, berichtet Bürgermeister Jens Tiedemann. Die Diplomaten erkundigten sich nach den Rechten für Fotomaterial von der tiefsten Landstelle. „Ich hatte das schon fast wieder vergessen“, freute sich das Dorfoberhaupt, als er mehr als ein halbes Jahr später wieder etwas aus den USA hörte. Die Botschaft hatte ihm, verbunden mit einem Dankesschreiben, die bunte Broschüre geschickt.

In dem Heft werden die deutschen Besonderheiten in den schillerndsten Farben präsentiert. Es gibt Hinweise auf viele Flüsse, Berge, Wälder und Strände. Kurze Abrisse von Geschichte, Politik, Literatur, Musik, Bildungssystem und Sport folgen. Auch ein kleiner kulinarischer Wegweiser fehlt nicht. Die jungen Amerikaner werden mit Bratwurst, Döner und der „Black Forest Cake“ vertraut gemacht. Interessant ist auch der Hinweis, dass jeder sechste Nordamerikaner deutsche Wurzeln hat. Laut Botschaft können nämlich 46 Millionen US-Bürger darauf verweisen, dass zumindest einer ihrer Vorfahren irgendwann einmal aus Deutschland gekommen ist. Der ein oder andere war vielleicht auch aus der Wilstermarsch dabei.

Für Jens Tiedemann ist es jedenfalls eine schöne Werbung für seine Gemeinde. Die Broschüre hat er sich auch gleich für die hauseigene Homepage (www.tiefstelandstelle.de) besorgt. „Das ok dafür kam innerhalb von drei Tagen.“ 20 bis 25 Klicks verzeichne die Seite täglich, so der Bürgermeister. Nur das elektronische Gästebuch werde leider recht wenig genutzt. Da tragen sich Besucher lieber in das am Tiefpunkt ausliegende Gästebuch ein, das allerdings immer wieder auch Vandalismus zum Opfer fällt.

Info: In Nordamerika liegt tiefPunkt im Tal des Todes

Um – geographisch gesehen – besonders tief zu sinken, müssten US-Amerikaner eigentlich gar nicht in die Wilstermarsch. Auf ihrem Terrain befindet sich im kalifornischen Tal des Todes eine Senke, die sogar stattliche 85,5 Meter unterhalb des mittleren Meeresspiegels liegt. Es ist allerdings eine unwirtliche Gegend. Die dortige Gemarkung heißt unter Einheimischen „Badwater“, also: schlechtes Wasser. Unter einer dünnen Salzkruste gibt es nur Schlamm, was das Betreten lebensgefährlich macht.