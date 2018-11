Hohenlockstedt : Werbung für Fischer, Angler und den Norden

Es gibt eine neue Marke für die Fischerei in Schleswig-Holstein. Und Teichwirtin Ursula Knutzen aus Hohenlockstedt hat daran mitgearbeitet.

von Sönke Rother

27. November 2018, 13:08 Uhr

Krabben- und Muschelfischer, Teichwirte, Küstenfischer und auch die Angler in Schleswig-Holstein ziehen künftig an einem Strang. Ministerpräsident Daniel Günther stellte am Montagabend in Eckernförde die neue Marke „wir fischen.sh“ vor. Unter dem Dach der Landwirtschaftskammer wird so die gesamte Vielfalt der Fischerei gebündelt. Günther: „Die Fischerei in ihrer ganzen Bandbreite prägt das Gesicht unseres Landes. In Schleswig-Holstein gibt es noch viele lokale und regionale Fischangebote. Wenn wir das stärker ins Bewusstsein der Verbraucher rücken, hilft das unseren Fischern wirtschaftlich enorm.“

Im Markenbeirat, der in den vergangenen 18 Monaten an den Inhalten gearbeitet hat, wirkte auch Ursula Knutzen, Teichwirtin aus Hohenlockstedt, mit. „Wir wünschen uns, dass die Vielfalt der Fischerei von Küsten- und Binnenfischerei bis hin zur Aquakultur und Angelfischerei intensiv wahrgenommen und wertgeschätzt wird.“ Sie hat auch dafür gesorgt, dass in der ersten Auflage des Magazins „Wir Fischen“ der Karpfen als wertvoller Speisefisch vertreten ist. Das Magazin ist neben den Karpfen auch direkt bei der Teichwirtschaft Knutzen in Hohenlockstedt zu haben.