Tennisclub in Lägerdorf : Werbeaktion geglückt: Neue Gruppe hat sich gesucht und gefunden

Avatar_shz von nr

06. Oktober 2019, 13:49 Uhr

Lägerdorf | Nach dem großen Tennis-Boom um Boris Becker und Steffi Graf meldeten viele Vereine rückläufige Mitgliederzahlen. Auch der LTC Lägerdorf, der seit 47 Jahren über eine großzügige Sportanlage mit Clubhaus verfügt, musste diese Erfahrung sammeln.

Stoppen konnte der Verein den Rückgang jetzt mit einer Werbeaktion. Drei Frauen und elf Männer zwischen 26 und 74 Jahren treffen sich seit ein paar Monaten immer freitags von 18 bis 20 Uhr. „Diese Gruppe hat sich gesucht und gefunden“, freut sich der Vorsitzende Oswin Seifert.

Alle kommen aus Lägerdorf und den Nachbargemeinden. Es sind auch viele ehemalige Fußballspieler des TSV dabei, die die Fußballschuhe an den Nagel gehängt haben und jetzt die Tennisschuhe schnüren. Begeistert ist auch Reinhold Hastigsputh, der mehr als 20 Jahre keinen Sport mehr gemacht hat und jetzt mit großem Engagement dabei ist. „Alle sind sich einig: tolle Anlage mitten im Dorf, Freizeitsport in einer sympathischen Gruppe, den man auch bis ins hohe Alter spielen kann“, sagt er.

Für den Winter hat sich die Gruppe einmal in der Woche in der Sporthalle in Kellinghusen eingemietet.