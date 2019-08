Stockcar-Rennen in Bokelrehm : Wer bremst, verliert

Blechschäaden erwünscht: 120 Fahrer starteten am Wochenende beim Stockcar-Rennen in Bokelrehm.

von shz.de

18. August 2019, 16:31 Uhr

Bokelrehm | Das Stockcar-Rennen hat in Kohlenbek eine lange Tradition. Erstmals wurde der Kollisionssport jetzt von der neu gegründeten Interessengemeinschaft „Kohlenbek 2.0“ organisiert.

Knapp 120 Teilnehmer aus Deutschland und Dänemark lieferten sich beim vierten Lauf zur Norddeutschen Meisterschaft auf der Koppel der Familie Söhren nicht nur Kopf-an-Kopf-Rennen und halsbrecherische Überholmanöver, sondern auch eine gnadenlose Materialschlacht.

So war es kein Wunder, dass es ununterbrochen krachte und schepperte, hier ein Wagen liegen blieb und an anderer Stelle ein anderer bedenklich qualmte. Mit Dezibelwerten an der Schmerzgrenze setzten sich die PS-starken Fahrzeuge verschiedener Klassen auf matschigem Untergrund in Bewegung, um ihre Gegner genussvoll und ohne Reue von der Strecke zu rempeln. Um den Rennen einen besonderen Reiz zu geben, wurde hin und wieder „Kopfgeld“ auf einzelne Fahrer ausgesetzt. „Ich will Überschläge sehen!“, wurden die Fahrer auch von Moderator Fiete Pahl angeheizt. Klar, dass sich das Teilnehmerfeld im Oval Runde für Runde dezimierte – nicht zuletzt auch wegen Motorschäden.

Für alle Teilnehmer aber gab es nur ein Motto: Wer bremst, verliert. Dröhnende Motoren, aufgewirbeltes Erdreich und krachendes Blech bestimmten daher das Bild. Glücklicherweise überstanden die Fahrer die Überschläge meist unbeschadet und konnten, nachdem das ohnehin schrottreife Fahrzeug wieder auf den Rädern stand, das Rennen fortsetzen. Nicht mehr fahrbereite Autos wurden von großen Traktoren zur Seite gehoben.