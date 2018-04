Model-Wettbewerb : Wer braucht schon Heidi Klum?

Silesia Solveig Delfs und Birte Köller kämpfen um einen Platz auf dem Top-Model-Laufsteg. Die Abstimmung läuft bis Sonntag.

von

05. April 2018, 10:56 Uhr

Faltenfrei, braun gebrannt und gertenschlank: Genau so müssen unsere Models, beim Wettbewerb des sh:z-Medienhauses und dem Modehaus CJ Schmidt, nicht unbedingt aussehen. Stattdessen strahlen die Modelanwärterinnen aus der Region neben ihrem guten Aussehen auch mit ihrer Persönlichkeit und zeigen so, dass das eine oder andere Fältchen eben auch den Charakter ausmacht. Silesia Solveig Delfs aus Kellinghusen und Birte Köller aus Sarzbüttel treten an, um sich auf dem Laufsteg zu beweisen. In einer Altersgruppe mit Heidi Klum wären die beiden 45- und 49-jährigen Nordlichter jedenfalls schon mal.

Ein Neuling ist Silesia Solveig Delfs trotzdem nicht in der Modelwelt. Posen, sich drehen, galantes Laufen auf hohen Schuhen, das kennt die gebürtige Essenerin schon. „Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber ich habe damals an einer Modelschule eine Ausbildung gemacht.“ Danach arbeitete sie nebenbei als Promoterin und ergatterte unteranderem eine Rolle in einem Werbefilm. Hauptberuflich ist die Kellinghusenerin Floristin. „Kreativität ist mein Ding in jeder Form – egal ob es dabei um Blumen, Mode oder das Modeln geht“, sagt Delfs.

Einen besonders kreativen und dabei skurrilen Job hatte Delfs vor einigen Jahren im Itzehoer Modehaus Behrens & Haltermann. Als „Living Doll“ präsentierte sie möglichst regungslos auf einem Drehteller die neusten Trends und sah dabei aus wie eine Schaufensterpuppe. „Ich hatte eine Sonnenbrille auf, damit man nicht sieht, dass ich blinzle. Wenn man sich dann urplötzlich bewegt hat, war das ein Überraschungseffekt für die Kunden, denn die meisten dachten ich sei nicht echt“, erzählt Delfs. Heut geht die 45-Jährige das Modeln ruhiger an und setzt auf Bodenständigkeit. Zum Ausgleich macht sie Yoga, geht Kite-Surfen oder fährt Snowboard in Österreich.



Egal ob Profi oder Neuling – gute Chancen haben alle Kandidaten





Anders als Silesia Solveig Delfs hat Birte Köller aus Sarzbüttel gerade erst mit dem Modeln angefangen. „Ich lag mit 40 Grad Fieber im Bett, als ich den Top-Model-Wettbewerb auf Facebook entdeckte“, sagt Köller. Für sie sei es die Chance gewesen, sich endlich selbst zu verwirklichen. Beworben habe sich die 49-Jährige früher schon mal, aber als es ernst wurde, immer gekniffen. Jetzt sei sie reifer und habe den Mut gefasst sich durchzusetzen. „Mein Motto ist es, das Leben zu lieben und es zu genießen. Deshalb mache ich jetzt was mir gefällt“, sagt die Sarzbüttelerin.

Eine erste Hürde hat sie dabei sogar bereits genommen. Beim Casting sollte sie über den Laufsteg gehen, dabei verlor die 49-Jährige ihren Schuh. „Ich konnte ihn gerade noch rechtzeitig mit dem Fußzeh einfangen. Man muss einfach weiterlaufen und sich nichts anmerken lassen“, erklärt Köller, die sich selbst als flexibel und spontan beschreibt.

In ihrer Freizeit macht sie gerne Nordic-Walking und liebt es zu kochen. „Ich esse alles. Gesunde Ernährung ist mir zwar wichtig, aber ich finde man darf sich auch ab und zu mal etwas gönnen. Eine Portion Vernunft, eine Portion Genuss“, sagt Köller. Sie akzeptiere sich so wie sie ist und stelle sich der Herausforderung des Top-Model-Contest – ob jetzt mit oder ohne Falten.

So stimmen Sie ab

Jetzt sind die Leserinnen und Leser unserer Zeitung gefragt. Jeder kann darüber abstimmen, wer zu den zwölf Top-Models gehören soll, die auf dem Laufsteg zeigen dürfen, was sie können. Und so geht’s:

Per Postkarte:

Schreiben Sie an Top-Model 2018, CJ Schmidt, Krämerstraße 1, 25813 Husum (Namen der Favoritin nennen!).

Online:

Unter www.cjschmidt.de sowie unter www.shz.de/models haben Sie ebenfalls die Möglichkeit zur Abstimmung.

Voting-Ende:

Bis Sonntag, 8. April, können unsere Leser für ihre Favoriten abstimmen (online bis 24 Uhr).

Die Gewinner werden am 14. April in der Tageszeitung bekannt gegeben.