Pilotprojekt in Brunsbüttel : Wenn Sperrmüll noch zu gebrauchen ist

Die Abfallwirtschaft Dithmarschen, Hoelp und Remondis starten ein Pilotprojekt zur Wiederverwertung von Sperrmüll.

von Ralf Pöschus

09. September 2019, 12:37 Uhr

Brunsbüttel | Mit rund 8000 Tonnen Sperrmüll im Jahr ist Dithmarschen landesweit ein Spitzenreiter. Vieles davon lässt sich der Wiederverwertung zuführen. Auf dem Wertstoffhof in Brunsbüttel startet am 16. September ein Pilotprojekt, dass bei Erfolg auch auf die beiden anderen großen Wertstoffhöfe im Kreis, in Bargenstedt und Heide, ausgeweitet werden soll: Wer etwa gut erhaltene Möbel oder noch voll funktionsfähige Elektrogeräte bei Remondis in Brunsbüttel anliefert, wird in Zukunft gefragt, ob er dies der gemeinnützigen Hoelp spenden möchte – für die Weiterverwertung über deren Sozialkaufhäuser.

1000 Tonnen Abfall im Jahr

Davon profitieren dann die Kunden von Hoelp, Menschen mit niedrigem Einkommen, für die schon die Neuanschaffung eines Toasters eine finanzielle Hürde darstellt. Von Möbeln, die in immer kürzen Nutzungszyklen entsorgt werden, ganz zu schweigen. Abfallwirtschaft Dithmarschen (AWD), Remondis und Hoelp haben sich zusammengetan, um Verwertbares einer erneuten Nutzung zuzuführen.

Wie viel von den allein bei Remondis in Brunsbüttel angelieferten Artikeln – 1000 Tonnen im Jahr – vor der endgültigen Entsorgung bewahrt werden können, weiß Geschäftsführer Reimer Koll nicht. Er schätzt dies aber auf einen hohen Prozentanteil. „Wir werden zum Teil von der Industrie getrieben, die immer neue Produkte auf den Markt bringt.“ Smartphones seien das beste Beispiel. Meist nach zwei Jahren werden voll funktionsfähige Geräte ausgemustert. Ähnliche sei es bei Haushaltsartikeln vom Toaster über den Staubsauger bis zur Waschmaschine. Und auch Möbel, hat Martin Meers, Geschäftfsführer der Hoelp, beobachtet. Der Verbraucher folge immer schneller Modetrends. Und qualitativ noch gute Sessel, Stühle, Tische, Schränke werden ausgemustert.

Hoelp, wiederum hat steten Bedarf an genau solchen Gegenständen. Während die Organisation auch direkt kontaktiert werden kann und Hoelp-Mitarbeiter Sperriges auch abholen, entsteht mit dem neuen Wiederverwertungsprojekt ein weiterer Weg, um vermeintlichen Sperrmüll einer Nachnutzung zuzuführen.

Hier kommt jetzt auch das Jobcenter Steinburg ins Spiel. Denn von dort wurde der Glückstädter Thomas Franke zu Remondis vermittelt. Der 42-Jährige ist langzeitarbeitslos und erhält eine neue Perspektive zur Rückkehr in den Beruf. Franke wird der Ansprechpartner bei Remodis an der Fritz-Staiger-Straße 45 sein. Er fragt beim Anliefern, ob bestimmte Artikel noch in Ordnung sind und Hoelp die bekommen darf, nimmt sie bei Bedarf in in Augenschein und sorgt dafür, dass sie in einen speziellen Sammelcontainer kommen.

Direkt bedienen auf dem Wertstoffhof dürfe Hoelp sich nicht, betont AWD-Geschäftsführer Dirk Sopha. Das verhindere das Abfallwirtschaftsgesetz. Aber etwa den gebrauchten, funktionsfähigen Föhn spenden, bevor der im Sammelcontainer für Elektroschrott landet, das sei für den Anlieferer möglich.

Thomas Franke bringt die nötigen Voraussetzungen mit. Er kennt ein ähnliches Wiederverwertungsprojekt aus der Nähe von Hannover. Dort wurden PCs flott gemacht und an Bedürftige abgegeben. Der Glückstädter kommt noch auf Umwegen nach Brunsbüttel, das Jobcenter unterstützt ihn über ein Förderprogramm beim Erwerb des Führerscheins. Ziel ist es, Frankes Vollzeitstelle in dem Projekt zum festen Arbeitsplatz bei Remondis zu machen.

Für Martin Meers passt diese Maßnahme perfekt zum Leitbild der gemeinnützigen Hoelp: „Wir wollen einerseits Dinge im Kreislauf halten und andererseits Menschen in Arbeit bringen.“