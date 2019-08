Feuerwehr St. Margarethen : Wenn das Herz nicht mehr schlägt

Die Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen gründet eine Reanimationsgruppe. Den Segen der Gemeinde hat sie.

Avatar_shz von shz.de

30. August 2019, 15:31 Uhr

St. Margarethen | Jede Sekunde zählt: Schnelle Hilfe ist bei Herzstillstand notwendig, darum will die Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen eine Reanimationsgruppe einrichten, die vor Ort helfen soll, Leben zu retten. Das war Thema in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung vor dem Hintergrund, dass es etwa alle fünf Minuten in Deutschland zu einem medizinischen Notfall kommt, bei dem das Herz des Patienten plötzlich aufhört zu schlagen. Sofortiges Eingreifen in Form einer Herzdruckmassage kann Leben retten. Doch nicht jeder traut sich dies zu. Die Situation überfordert.

In der Gemeinderatssitzung zeigten sich die Kommunalpolitiker der Elbgemeinde daher begeistert von der Idee ihrer freiwilligen Feuerwehr, eine Reanimationsgruppe zu gründen. Diese wird bei Notfällen mit Herzstillständen, in denen der hauptamtliche Rettungsdienst den Einsatzort nicht innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist von zwölf Minuten erreichen kann, von der Rettungsleitstelle alarmiert. Das Team soll, überbrückend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, eine Erstversorgung vornehmen. Dabei kann die freiwillige Feuerwehr auch auf einen Defibrillator zurückgreifen, der seit einigen Jahren im Besitz der Wehr ist.

Da die Aufstellung einer Reanimationsgruppe nicht zu den gesetzlichen Aufgaben einer Wehr gehört, muss die Gemeinde als Trägerin der Feuerwehr dieser die Genehmigung dafür erteilen. Andernfalls bestünde für die ehrenamtlichen Helfer während ihrer Einsätze kein Versicherungsschutz.

Einstimmig sprach sich die Gemeindevertretung für die Gründung einer solchen Gruppe aus und zeigte sich gleichermaßen erstaunt und beeindruckt, dass sich 22 aktive Mitglieder der Gemeindewehr bereits bereiterklärt haben, sich der Gruppe anzuschließen.

„Wir werden keine First Responder ausbilden, wie es in anderen Wehren der Fall ist, sondern fahren wirklich nur bei Herzstillständen raus“, unterstrich Wehrführer Jörg Göttsche. Einen geeigneten Ausbilder, der die Feuerwehrleute im Bereich der Ersthilfe schulen wird, hat die Wehrführung bereits in Jan-Hendrik Schneider gefunden. Der Mitarbeiter der Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein (RKISH) ist seit Jahren in der Ausbildung von Rettungskräften aktiv und steht den Feuerwehren im Kreis Steinburg immer wieder mit Rat und Tat zur Seite.

„Der Gemeinde entstehen durch die Gründung der Gruppe keine weiteren Kosten“, erklärte Göttsche. „Sollten Anschaffungen notwendig werden, wollen wir dafür Sponsoren gewinnen.“