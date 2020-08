Kreismonitor Schleswig-Holstein : Weniger Einwohner Kreis Steinburg – Altersdurchschnitt wächst

In der Betrachtung der Statistiker gibt es interessante Zahlen.

von Joachim Möller

06. August 2020, 12:06 Uhr

Kreis Steinburg | Die Bevölkerungszahl im Kreis Steinburg sinkt etwas, dafür ist das Durchschnittsalter leicht gestiegen – das statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein für 2019 neue Zahlen vorgelegt und zahlreiche Daten aus den 15 Kreisen und kreisfreien Städten veröffentlicht. Der so genannte Kreismonitor Schleswig-Holstein beinhaltet 33 statistische Daten zu den Themen Bevölkerung, Sozialstruktur, Wohnen, Bildung, Wirtschaft, Finanzen, Tourismus und Flächennutzung.

Durchschnittlich 45,6 Jahre alt

Nach den neuesten Zahlen sank die Einwohnerzahl im Kreis Steinburg um 335 auf 131.013. Vor 15 Jahren wohnten noch gut 5500 mehr Menschen im Kreisgebiet. Den Ausländeranteil gibt das Statistikamt mit 6,9 Prozent (Vorjahr 6,8 Prozent) an. Gegenüber 2005 ist dies eine Steigerung um zwei Prozent. Der Altersdurchschnitt ist minimal gestiegen – von 45,6 (2018) auf 45,8. In Ostholstein weist man mit 48,4 Jahren den höchsten Altersdurchschnitt vor, in Kiel den niedrigsten (42,1 Jahre). Die Steinburger leben in 66.201 Wohnungen, dies sind gut 300 mehr als im Jahr zuvor.

Beinahe jeder Zweite muss pendeln

Die Beschäftigungsquote beträgt in Schleswig-Holstein 58,9 Prozent, im Kreisgebiet liegt sie mit 60,1 Prozent (Vorjahr 58,5) etwas höher. 2005 lag der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten an der erwerbsfähigen Bevölkerung bei 45,7 Prozent.

Insgesamt gingen im vergangenen Jahr 56.700 Steinburger einer Beschäftigung nach. 45,6 Prozent der Arbeitnehmer haben ihren Job außerhalb des Kreises, demgegenüber stehen 29 Prozent, die von außerhalb in den Kreis Steinburg pendeln. Gesunken ist von 2018 auf 2019 die Zahl der Arbeitslosen, und zwar um gut 300 auf 3634, die Quote ging von 5,6 auf 5,1 Prozent zurück.

Jeder Dritte hat Abitur

Daten sammelt das statistische Landesamt auch für Schulabgänger. Während im Kreis Stormarn die Hälfte aller Schulabsolventen die allgemeine Hochschulreife hat, sind es in Steinburg lediglich 32,4 Prozent. In ganz Schleswig-Holstein beträgt der Anteil 35,4 Prozent. Ohne Hauptschulabschluss bleiben im Kreis 8,6 Prozent der Schüler.

Weniger Insolvenzen

Deutlich gesunken ist binnen eines Jahres die Zahl der Firmeninsolvenzen, und zwar von 186 auf 148. Die Verbraucherinsolvenzen gingen von 127 auf 111 zurück. Im unteren Drittel im landesweiten Kreis-Vergleich rangiert Steinburg beim verfügbaren Jahreseinkommen je Haushalt. Bei 21.655 Euro liegt der Durchschnittswert. In Hamburger Randkreisen liegt das Einkommen um bis zu 4000 Euro, im Landesvergleich um 1000 Euro im Jahr (22.864 Euro) höher.



> Weitere Informationen unter www.statistik-nord.de