Rätsel um einen Windhund : Welches Tier zierte den Obelisken in Heiligenstedten?

Die Heimatforscherin Jutta Ohl sucht nach alten Fotos von der großen Skulptur am Ende des Schlossparks – am Bauwerk selbst findet sich keine Spur mehr.

27. Dezember 2019, 16:20 Uhr

Heiligenstedten | Am südlichen Ende des Schlossparks in Heiligenstedten, unweit des Stördeiches, steht ein etwa zwölf Meter hoher Obelisk. Zu seinem wuchtigen Aussehen trägt eine Vielzahl von Quadern bei, von denen die untere Schicht 1,08 mal 1,08 Meter im Quadrat misst. Im Jahre 1796 ließ Graf Otto Blome I. den Obelisken aufstellen. Erinnern wollte er damit an seinen 1784 verstorbenen Bruder, Wulf Blome. Hinweise auf ihn sind an der Nordseite des Obelisken zu sehen. Deutlich zu lesen ist in drei Schriftreihen „Pos: O.B. 1796 – fratrisuo – W.B.“.

Nach Otto Blome ist in Heiligenstedten die Blomestraße benannt. Er stand jahrelang als Diplomat in Diensten der dänischen Krone. Dem Grafengeschlecht Blome gehörten in Schleswig-Holstein mehrere Besitzungen, darunter auch das Schloss von Heiligenstedten. Über den Obelisken berichtet die Heiligenstedtener Chronik, 1995 von dem Mitglied des Heimatverbands für den Kreis Steinburg Erwin Papke (gest. 2010) verfasst. Papke schreibt unter anderem: „Vereinsamt steht am südlichen Ende des spitz zulaufenden Parks ein Obelisk. Wegen der inzwischen verwitterten Hundeabbildung hatte sich die Legende von einem Hund gebildet, der dem Herrn das Leben gerettet haben soll.“

Um diesen Hund geht es Jutta Ohl. Die historisch interessierte Vorsitzende des Vereins Donna Doria, die eine Vielzahl von Schriften mit heimatkundlichem Bezug herausgegeben hat, möchte wissen, wo genau die Skulptur am Obelisken angebracht war und wie sie ausgesehen hat. „Am Bauwerk selbst befindet sich keine Spur“, stellte sie bei einem Ortstermin fest.

Aufklärung erhofft sich Jutta Ohl über Fotos, die in früheren Jahrzehnten von dem Obelisken gemacht worden sind. Sie bittet all diejenigen, die in ihren Familienalben Aufnahmen mit einer entsprechenden Abbildung haben, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

Eindeutig geklärt ist, dass das Stammwappen des erstmals im Jahre 1342 erwähnten und 1945 im Mannesstamm ausgestorbenen Adelsgeschlechts Blome ein aufspringender silberner Windhund mit goldenem Halsband ziert. Erstmals gesiegelt hatte mit solch einem Wappen der Wunstorfer Knappe Thederich Blome im Jahre 1361, seinerzeit auf einer Urkunde des Klosters Wennigsen. Es liegt südwestlich von Hannover am Deister. Sichtbar ist noch heute eine spätere Interpretation dieses Wappens an einem Fenster im historischen Steinburger Kreistagssaal.



>Kontakt J. Ohl: 04821/78154.