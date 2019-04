Aufatmen in Itzehoe : Weiter Vollgas im Kulturbahnhof

Fördermittel des Bundes sichern den Betrieb für die kommenden drei Jahre. In 2019 bietet „Kuba“ Itzehoe wieder ein großes Programm.

von nr

24. April 2019, 12:05 Uhr

Itzehoe | Drei Jahre sind geschafft, die nächsten drei Jahre sind gesichert: „Die Zukunft im Kulturbahnhof Viktoria steht auf neuen Füßen“, freut sich Ingrid Ebinal vom Verein K9. Die Anlaufphase war mit EU-Mitteln durch die Aktiv-Region und den Bundesfonds Soziokultur finanziert worden, jetzt kommen die Fördermittel hauptsächlich vom Bund. Das ermöglicht erneut ein umfangreiches Programm.

Die frohe Botschaft übermittelte Julia Klöckner, Ministerin für Landwirtschaft und Ernährung, in einem Brief an K9. Das Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ (BULE) solle einen „wichtigen Beitrag leisten zur Unterstützung beispielhafter Projekte der ländlichen Entwicklung“. Deshalb sei der Kulturbahnhof (Kuba) aufgenommen worden. Dessen Team freue sich sehr über so viel Anerkennung der Ministerin und die darauf folgenden Glückwünsche des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Helfrich, so Ebinal.

Drei Jahre Projektarbeit aus Kultur, Bildung und Inklusion liegen hinter dem Verein. Jedes Projekt sei mit eigener Finanzierung, vielen Helfern und viel Ehrenamt gelaufen, sagt Ebinal und verweist auf Stadtklang, das Inklusions-Projekt „Gelbe Musik und Blaue Monde“, die Kulturloge Westküste und das Studio der Störfrequenz mit der medienpädagogischen Arbeit mit Schulen. Auch die Stadtdebatte habe sich dafür stark gemacht, Lücken zu schließen und den Lebensraum in der Region attraktiver zu gestalten. Die „Fülle an neuen Projekten“ baue auf den bisherigen Ergebnissen auf, so Ebinal. Ein Songwriter-Workshop findet vom 7. bis 9. Mai statt, er richtet sich vor allem an Jugendliche, ebenso wie die Fortsetzung des Trickfilm-Workshops „Stop Motion“, das Jugenderlebnisradio, der Cajon-Workshop, das „Klingende Bild für meine Stadt“ und „Die Stadtdetektive“. Beim Social-Media-Seminar, den Studio-Konzerten oder der Stadtdebatte würden alle angesprochen.

Die ersten drei Jahre Kulturloge sollen am 24. Mai mit einem „Come Together“ gefeiert werden. Ziel sei, „einen Ort der Begegnung anzubieten, an dem alle Mitglieder sich austauschen und gemeinsame Interessen finden können“, so Ebinal. Weil Verpflegung angeboten wird, ist eine Anmeldung erforderlich: kulturloge@kuba-viktoria.de oder 04821/9565611.

Die zweite Stadtdebatte ist geplant für 14. September, wieder mit Diskussionen, Ausstellungen und Feier am Abend. Die erste Auflage auf Alsen im Herbst habe gezeigt, dass die Menschen mitreden und mitentscheiden wollten, wenn es um Veränderungen ihres Umfeldes gehe, betont die K9-Vertreterin. Mit dem Stadtlabor treffe sich im Kulturbahnhof im kleineren Kreis auf Einladung eine Informations- und Diskussionsrunde.

Weitere Infos auf www.kuba-viktoria.de unter dem Punkt Soziokultur/Ausblick 2019.