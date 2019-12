Adventsstimmung in kellinghusen : Weihnachtstrubel mit viel Musik

Der kaufmännischer Verein und die Kirchengemeinde laden zum besinnlichen Fest nach Kellinghusen ein.

09. Dezember 2019, 13:34 Uhr

KELLINGHUSEN | Tannenbäume, Punsch, Leckereien, Geschenkideen und festliche Musik. Am Sonnabend, 14. Dezember, laden der Kaufmännische Verein (KVK) und die evangelische Kirchengemeinde zum gemütlich besinnlichen Weihnachtsmarkt „rund um und in der Kirche“ ein. Nach der traditionellen Andacht mit Pastor Lothar Volkelt um 13.45 Uhr in St. Cyriacus lockt der Markt von 14 bis 22 Uhr mit einem vielfältigen Angebot und einem abwechslungsreichen Programm.

„Es haben mehr als 30 Anbieter zugesagt“, erklärt der KVK-Vorsitzende Timo Laackmann. Sogar der Weihnachtsmann habe versprochen, seinen Rentierschlitten in Richtung Störstadt zu lenken. Neben zahlreichen Kunsthandwerkern und weiteren Ausstellern werden örtliche Kitas sowie Schulklassen aus der Grund- und Gemeinschaftsschule Gebackenes, Gebasteltes sowie Honig aus der Schulimkerei anbieten. „Auch für den kleinen Hunger steht eine große Auswahl an Süßem und Herzhaften bereit“, so Laackmann.

Neben der Budenstadt auf dem Kirchenberg sind weitere Stände im Inneren des Gotteshauses zu finden. Vorweihnachtlicher Trubel herrscht zudem im gegenüber liegenden Gemeindehaus. „Dort haben wir eine Cafeteria mit Kaffee und Kuchen zum gemütlichen Klönschnack eingerichtet“, sagt Sandra Bebensee vom Kirchengemeinderat. Der Vorplatz des Hauses sei für die kleinen Marktbesucher reserviert. „Dort wird das Sylt-Team mit Aktionen und Spielen unterhalten.“ Wer mag, kann auf dem Markt auch zünftig den Christbaum schultern – am Stand des KVK gibt es eine reiche Auswahl an Tannen.

In Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing ist zudem wieder das Weihnachts-Postamt geöffnet. Am Stand des Stadtmarketing können bereit gestellte Grußkarten ausgefüllt und abgegeben werden. „Das Porto und den Versand übernehmen wir“, so Laackmann.

Parallel zum Marktgeschehen erwartet die Besucher ein buntes musikalisches Programm. Im Kirchenraum wird ab 14.30 Uhr stündlich musiziert. Den Anfang macht der evangelische Kindergarten am Schulberg. Es folgen der Posaunenchor Hennstedt/Poyenberg, der Kirchenchor Hennstedt, Orgelmusik, der Männergesangverein Frohsinn sowie zuletzt um 19.30 Uhr der „Pro Gospel Chor“. Auf der KVK-Bühne konzertiert um 14 Uhr der Musikzug Freiwillige Feuerwehr Lägerdorf gefolgt vom Spielmannszug „Frei weg“, dem Jugendspielmannszug Itzehoe und dem Musikzug Oelixdorf. „Um 18 nach dem Läuten erfolgt dann das Turmblasen vom Rathausturm mit Oelixdorfer Bläsern“, unterstreicht Ralf Sievers vom Orga-Team.

Damit auch ältere und behinderte Menschen den Markt problemlos erreichen können, hat das Weihnachtsmarkt-Team einen Hol- und Bring-Service mit dem Bürgerbus eingerichtet. „Der Bürgerbus fährt von 14 bis 22 Uhr“, sagt Rainer Oldenhoff vom städtischen Seniorenbeirat. Angemeldete Gäste werden im zwei Stunden Turnus von zu Hause abgeholt und wieder zurückgebracht. Halten wird der Bus auf dem Parkplatz vor dem Friedhof. Von dort sei es möglich, Markt und Kirche barrierefrei zu erreichen, erklärt Laackmann. „Wer ins Gemeindehaus will, kann den kleinen Weg zwischen dem Gebäude der ehemaligen Leichenhalle und dem Gemeindehaus wählen“, empfiehlt Bebensee. Am dessen Ende führe ein gepflasterter Fußweg direkt zum Gemeindehaus.

> Anmeldungen für den Weihnachtsmarkt-Service nimmt das Bürgerbus-Team Donnerstag, 12. Dezember, zwischen 15 und 17 Uhr unter 04822/3632973 entgegen.

> Für kurzentschlossen Anbieter stehen auf dem Markt noch einige Freiluftplätze zur Verfügung, Kontakt: Timo Laackmann 04822/6222.