Kellinghusen : Weihnachtsmarkt rund um die Kirche

Kirchengemeinde und der Kaufmännische Verein locken mit 40 Ständen und viel Musik.

von shz.de

10. Dezember 2018, 14:28 Uhr

Wenn am Sonnabend, 15. Dezember, von 14 bis 22 Uhr der Kellinghusener Weihnachtsmarkt seine Pforten öffnet, sind im Adventskalender nicht mehr viele Türchen geschlossen. Am Tag vor dem 3. Advent wollen Kirchengemeinde und Kaufmännischer Verein (KVK) im ältesten Teil der Stadt ein stimmungsvolles Marktereignis anbieten.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht der mächtige Feldsteinbau von St. Cyriacus. Der Rundweg am Fuße des Gotteshauses erstrahlt im Glanz von vorweihnachtlich geschmückten Buden. Im Inneren gibt es vor dem Start des fröhlichen Treibens einen Moment zum Innehalten: Um 13.45 Uhr lädt Pastor Lothar Volkelt große und kleine Weihnachtsmarktbesucher zu einer Andacht.

Ebenfalls in den Markt mit eingebunden ist das gegenüber liegende Gemeindehaus. Chorgesang und Orgelklang in der Kirche sowie schmissige Weisen von Spielmannszügen auf der KVK-Bühne sorgen an beiden Orten für musikalische Unterhaltung. Ein weiterer beliebter Programmpunkt ist das Turmblasen auf dem Rathausturm.

Mit der Anzahl von 40 Marktteilnehmern zeigt sich KVK-Chef Timo Laackmann zufrieden. Private und gewerbliche Anbieter sowie Schulklassen aus der Grund- und der Gemeinschaftsschule halten eine große Auswahl an Geschenkideen für den weihnachtlichen Gabentisch bereit. Allerlei süße und herzhafte Leckereien runden das Angebot ab. Zum Aufwärmen beim Freiluftbummel stehen als saisontypische Getränke außerdem würziger Glühwein und Kinderpunsch bereit. Im Gemeindehaus lädt eine gemütliche Cafeteria zum vorweihnachtlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen. „Auch dort halten Aussteller ein reichhaltiges Angebot bereit“, unterstreicht Sandra Bebensee von der Kirchengemeinde.

Auf dem Freigelände sorgt das Team der Syltfreizeit mit Spiel und Spaß für Kurzweil bei den jüngsten Besuchern. Eine tolle neue Attraktion für den Weihnachtsmarkt haben sich der KVK und das Stadtmarketing unter Leitung von Sven Erik Gondlach ausgedacht: Am Gemeinschaftsstand werden weihnachtlich gestaltete Postkaren kostenfrei ausgegeben. Beschrieben und in den „Weihnachtspostkasten“ geworfen werden können die Grußkarten gleich vor Ort. „Das Porto und den Versand übernehmen wir“, erklärt Laackmann. Adressbücher mit Anschriften von Freunden und Verwandten sollten daher nicht vergessen werden, rät Nicole Szepanzky.

Aufgrund der schwierigen Erreichbarkeit für mobilitätseingechränkte Menschen haben die Veranstalter in diesem Jahr davon abgesehen, Buden auf der großen Kirchentreppe aufzubauen, erklärt Bebensee. „Außerdem sind Behinderten-Parkplätze vor dem Friedhof ausgewiesen.“ Als Sonderservice für alle Besucher und Gruppen aus dem Amtsgebiet steht von 14 bis 21 Uhr auch der Bürgerbus zur Verfügung. Anmeldungen unter Angabe von Telefonnummer, Adresse und Uhrzeit für die Hin-und Rückfahrt nimmt das Bürgerbus-Team am Markttag von 10 bis 12 Uhr unter 04822/3632973 entgegen.