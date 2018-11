Kunsthandwerker in Itzehoe : Weihnachtsmarkt mit großer Tombola

Bei der Tombola werden mehr als 500 Preise verlost.

von shz.de

22. November 2018, 14:40 Uhr

Morgen um 11 Uhr startet der 29. Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker im Autohaus Eskildsen in der Potthofstraße. Ein Highlight ist auch in diesem Jahr die mit mehr als 500 Preisen bestückte Tombola. Gestiftet werden die Gewinne aus der Geschäftswelt in Itzehoe und Umgebung. Zusammengekommen sind ausgesprochen vielfältige Preise, die von einem Fahrrad über diverse Gutscheine bis zu Karten für ein Bundesligaspiel von Borussia Dortmund reichen.

Der Erlös der Benefiz-Tombola kommt in diesem Jahr dem Förderverein des Schwimmbads Lägerdorf zugute, dessen Mitglieder am Sonnabend und Sonntag für den Losverkauf und die Ausgabe der Preise in der Skoda-Halle zuständig sein werden.

Der Weihnachtsmarkt findet morgen und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr in den VW- und Skoda-Hallen statt. 65 Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren sich in diesem Jahr und locken Weihnachtsmarkt-Bummler und Kunsthandwerk-Liebhaber zum Schlendern und Kaufen ein. „Der Markt bietet Dekoartikel, Modeschmuck, Holzarbeiten und vieles mehr. Da ist sicherlich für jeden etwas dabei“, sagt Veranstalterin Hannelore Müller-Spreer.

In der Audi-Halle gibt es Waffeln, Kekse und den Itzehoer Adventskalender. Kulinarisch sorgt zudem das Landgasthaus „Zum Dückerstieg“ für die Besucher. Am Sonntag wird vor Ort Fisch geräuchert.



> Der Eintritt ist frei.