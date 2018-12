Spende für Freibad-Förderverein Lägerdorf : Weihnachtsmarkt hilft Schwimmbad

Der Erlös aus dem Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker im Autohaus Eskildsen in Itzehoe beträgt 4380 Euro.

von shz.de

10. Dezember 2018, 14:17 Uhr

Es war wieder voll. Auch in diesem Jahr erfreute sich der von Hannelore Müller-Spreer und ihrer Tochter Frauke Cohrt organisierte Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker im Autohaus Eskildsen großer Beliebtheit. Davon profitiert der Förderverein Schwimmbad Lägerdorf.

Seit 2009 findet an beiden Ausstellungstagen eine Tombola zu Gunsten sozialer Projekte statt. Den Erlös übergaben die Organisatorinnen sowie Gastgeberin Ilka Eskildsen-Strohbecke jetzt an Peter Böge, den Vorsitzenden des Fördervereins. Mit diesen 4380 Euro seien insgesamt schon rund 35 000 Euro an meist ehrenamtliche Organisationen gespendet worden, so Müller-Spreer.

„Für unser Schwimmbad ist das zwar ein Tropfen auf den heißen Stein – gebrauchen können wir die Spende aber selbstverständlich“, sagte Böge lächelnd. Denn der Förderverein plane nicht nur die komplette Renovierung der Umkleidekabinen mit Anschaffung neuer Spinde. „Wir haben in diesem Jahr massiv damit begonnen, Kindern das Schwimmen beizubringen.“ Dieses Angebot solle in den kommenden Jahren weiterlaufen. „Da sich aber nicht alle Eltern einen solchen Schwimmkurs leisten können, werden wir diesen finanziell unterstützen“, sagte Böge.

Er dankte allen Kunsthandwerkern, Firmen und Privatpersonen, die die Tombola mit attraktiven Sachpreisen ausgestattet hatten. „Wir haben wieder viel Unterstützung erhalten“, zeigte sich Müller-Spreer ebenfalls begeistert von den Preisen. Dazu gehörten auch Tribünenkarten für das Fußball-Bundesligaspiel Dortmund gegen Hannover. Sie gingen an Anita Jens aus Itzehoe und Susann Hastigsputh aus Lägerdorf.