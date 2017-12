Adventszeit : Weihnachtsmann auf Stadttour

vergrößern 1 von 1 Foto: Rosenburg 1 von 1

von Ilke Rosenburg

erstellt am 20.Dez.2017 | 05:44 Uhr

In Wilster sind die meisten Straßen zu eng für den großen Schlitten und das Rentiergespann. Darum nimmt der Weihnachtsmann in der Marschenstadt auf einem Elektrokarren Platz und zieht zwei Anhänger hinterher. Schließlich müssen unzählige Geschenke auf der Ladefläche mitgenommen werden. Das Gefährt leuchtet so rot wie der Mantel des weißbärtigen Mannes. Und kunterbunt sind die Geschenkkartons. So vielfältig wie die Geschäftswelt, die auf den mit Tannengirlanden geschmückten Werbetafeln auf sich aufmerksam macht.

„Der Weihnachtsmann kauft die Geschenke, die auf den Wunschzetteln von Groß und Klein stehen, natürlich in Wilster“, erzählt Helmut Wedemeyer. Er leiht dem Weihnachtsmann Jahr für Jahr das Fahrzeug als Schlittenersatz. „Ich fahre auch gerne damit“, sagt der Weihnachtsmann alias Hans-Jürgen Geiger. Immer wenn der Rentner Zeit hat, schlüpft er in das rote Gewand, legt den Rauschebart an und fährt durch Wilsters Straßen. Dabei bleibt er natürlich nicht unbemerkt. Zurückhaltend und staunend oder aber fröhlich winkend stehen die kleinen Jungen und Mädchen auf den Bürgersteigen und freuen sich, wenn der Weihnachtsmann anhält. Und er ist begeistert von „ganz viel Dankbarkeit und Freude“, die er erlebt. Dann greift er zu seinem Jutesack und holt Naschwerk hervor, um sie den Kindern zu schenken. „Manche sagen auch gerne ihre Gedichte auf.“ Und sie erinnern ihn auch eifrig daran, was auf ihren Wunschzetteln steht. Das nimmt der Weihnachtsmann mit einem Lächeln auf, der sich gerne die Zeit nimmt und zuhört – egal wie das Wetter ist. „Das ist auch einfach ein schöner Moment“, sagt er.

An diesem Tag regnet es immer wieder in Strömen. Da sind überwiegend Erwachsene unterwegs. Die freuen sich aber offensichtlich auch, lachen und manche winken dem Weihnachtsmann zu. Auch für sie fährt er gern durch die Stadt, um zu zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, in Wilster einzukaufen – nicht nur, aber ganz besonders auch zur Weihnachtszeit. „Hier werden auch besondere Wünsche erfüllt“, fügt Helmut Wedemeyer hinzu, der den roten Karren mit Anhängern schon seit Jahren hat. Damals für eine Werbeaktion der Geschäftsleute am Kohlmarkt. „Wir machten auf den verkaufsoffenen Sonntag aufmerksam.“ Und dann irgendwann fragte der Weihnachtsmann an, ob er sich das Gefährt ausleihen kann. Im dritten Jahr sitzt nun Hans-Jürgen Geiger als Weihnachtsmann am Lenkrad des Elektrokarrens und genießt die vorweihnachtliche Zeit.

Einen festen Fahrplan gibt es nicht, mit einem solchen hatte einer seiner Vorgänger in der Rolle schlechte Erfahrungen gemacht. Ältere Kinder lauerten dem Weihnachtsmann damals in der Stadt auf, um Süßigkeiten zu bekommen. Aber solche negativen Erfahrungen hat Geiger, der auch jedes Jahr bei der Lütt Wiehnacht anhält, um über den Markt zu wandern, nicht gemacht. Das Weihnachtsmann-Dasein bringt ihm Spaß. Nur an Heiligabend fährt er den roten Karren nicht mehr. Dann sollen ja auch alle Geschenke unterm Weihnachtsbaum liegen.