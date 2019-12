Jahrbuch 2020 für Steinburg : Weibliches Wirken im Fokus

Das Jahrbuch 2020 des Kreises Steinburg beschäftigt sich mit starken Frauen aus der Region.

von Tanja Zukowski

15. Dezember 2019, 14:18 Uhr

Itzehoe | Das vielfältige Spektrum weiblichen Wirkens in der Region spiegelt das Jahrbuch 2020 des Heimatverbandes Kreis Steinburg. „Wenn man in der Landesgeschichte sucht, haben Frauen immer eine untergeordnete Rolle gespielt, aber sie waren immer da“, sagte der Vorsitzende des Heimatverbands, Landrat Torsten Wendt, bei der Vorstellung des druckfrischen Werkes. Das Thema „Frauen“ trägt dem hundertjährigen Bestehen des Frauenwahlrechts Rechnung.

Porträts einer Heilpraktikerin und einer Kunstweberin

Herausgeber im Namen des Heimatverbands sind Miriam Hoffmann, Leiterin des Kreismuseums Prinzeßhof, und der Historiker Jan Ocker.

Es sind Berichte über ganz unterschiedliche Lebenswege. So der Beitrag von Jan Ocker über die „Hujer Frau“ Amalie Appel (1813-1910), die sich zeitlebens dem weiten Feld der Heilkunde und Medizin widmete, um als Heilerin zum Wohl der Mitmenschen zu wirken.

Das Leben und Werk einer der herausragendsten Kunsthandwerkerinnen des Landes wird von Katharina Gräber in dem Kapitel „Elisabeth Hablik-Lindemann – Eine Handweberin in Schleswig-Holstein“ beschrieben. Die erfolgreiche Webmeisterin (1876-1960) war die Ehefrau des Itzehoer Universalkünstlers Wenzel Hablik.

Die Zirkusreiterin Amanda Bretschneider

Einblicke in das Leben der Zirkusreiterin Amanda Bretschneider gewährt Eike von Hacht in ihrer Betrachtung, die auf einer 1834 niedergeschriebenen Polizeinotiz fußt. Über die Kremperheiderin Emma Schubert, die sich in den harten Nachkriegsjahren mit einem Krämerladen selbstständig machte, schreibt Lothar Bruhn. Er stellt ebenfalls die Malerin Silke Schröder vor, geboren 1974 in Karlsruhe. Sie zählt zu den norddeutschen Realisten und ist Mitglied im Steinburger Künstlerbund.

Werner Jansen berichtet über Botanikerin Wiebke Schröder

Der Autor Werner Jansen berichtet über die Botanikerin Wiebke Schröder (1934-2018). Hanna Rieck-Takala erinnert an „Ruth Munck – Die ‚Schwester’ der finnischen Jäger und die Beziehungen zum Lockstedter Lager“. Einer fast vergessenen Künstlerin widmet sich Bettina Winkler-Marxen in ihrem Beitrag „Ingeborg Blankenstein – Die verlorene Bildhauerin von Itzehoe“. Mit dem Frauenbild in der Literatur um 1800 bei Johann Gottwerth Müller befasst sich der Autor Alexander Ritter in seinem Beitrag „Frau, schrie er, macht da dem Geschnatter ein Ende!“

Einblicke in Wirtschaftsgeschichte und Museen im Kreis

Unter der Rubrik „Wissenschaft“ finden sich der Beitrag von Jan Ocker „Von Holstein hinaus in die Welt – Eine Lebensskizze des gebürtigen Hohenaspers Adolf Pohlmann (1854-1920)“ und von Herbert Karting „Der Itzehoer Schiffbaumeister Peter Michelsen und seine von 1613 bis 1632 gebauten Orlogschiffe“. Es schließen sich Einblicke in das Wirken des Kreismuseums Prinzeßhof, des Glückstädter Detlefsen-Museums und des Kreis- und Stadtarchivs sowie Berichte aus den Arbeitskreisen an. Die Gestaltung des Jahrbuches lag in den Händen von Michael Herold. Er weist darauf hin, dass das Titelbild mit Kohlköpfe haltenden Landfrauen nicht aus Dithmarschen, sondern aus Büttel stammt.

Der stellvertretende Vorsitzende des Heimatverbands, Herbert Frauen, und Vorstandsmitglied Karl-Heinz Zander lobten die Arbeit der ehrenamtlichen Autoren und die Vielfalt der Beiträge. „Es ist ein lohnenswertes Weihnachtsgeschenk“, schloss sich Torsten Wendt an.

Das Jahrbuch 2020 ist für 14,90 Euro bei Buchläden der Region erhältlich.